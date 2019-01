Sampaoli habló de su paso por la Selección Argentina: "El dolor dura mucho"

El Litoral

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Argentina, dialogó por primera vez sobre su labor en el Mundial de Rusia 2018.

En su conferencia de prensa de bienvenida al Santos de Brasil, el entrenador expresó: "Las grandes alegrías en el fútbol duran poco y el dolor dura mucho. Y el dolor de no haber podido salir campeón del mundo con Argentina es algo muy especial para mí".

Tras esa declaración, el DT prefirió no tocar más el tema y dialogó sobre su presente en Santos: "Después de innumerables propuestas, entendí que este era el momento de trabajar en este club. Quiero estar a la altura de esta institución que es respetada en todo el mundo". Y agregó: "Este es un club que tuvo a Pelé y a Neymar y estamos obligados a jugar de manera ofensiva".

Luego de estos comentarios, el ex jugador de Brasil, Pelé le dio la bienvenida a Jorge a través de twitter.

Welcome to Santos, Jorge. I want you to bring great success to our wonderful club. If I can help along the way, let me know. Good luck! // Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte! https://t.co/gjPtRDeJ8g