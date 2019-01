https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es oficial

Comesaña no seguirá como técnico de Junior de Barranquilla

El club colombiano emitió un comunicado en el que afirma que el uruguayo por razones personales decidió no renovar su contrato. En dialogo con una radio charrúa, el DT dijo que Colón es una "posibilidad".

El uruguayo Julio Comesaña no seguirá como director técnico de Junior de Barranquilla luego de conseguir el título de la liga de Colombia. Por ende, crecen las posibilidades de que se transforme en el próximo entrenador de Colón. El charrúa confirmó su desvinculación en comunicación con "La Oral Deportiva", un programa radial deportivo de su país de origen. En la entrevista, Comesaña reconoció que "hay una posibilidad" de dirigir al sabalero. Comesaña "No voy a continuar en @JuniorClubSA Todavía no está nada arreglado en cuanto a mi futuro. Hay una posibilidad de @ColonOficial " — La Oral Deportiva (@laoraldeportiva) 19 de diciembre de 2018 Horas después, llegó la confirmación por parte de la entidad colombiana a través de un comunicado donde afirma que el presidente del club, Antonio Char, “realizó todas la gestiones contundentes” para que el entrenador continuara en la dirección, pero por razones personales decidió no renovar. Comunicado de Junior FC S.A, con respecto al Director Técnico Julio Avelino Comesaña. ➡️https://t.co/kn9ojFh6mG



🙌🏻¡GRACIAS PROFE JULIO!🇦🇹#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/spuykwKzus — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 19 de diciembre de 2018 En el escrito, el club expresó su agradecimiento al uruguayo: “Manifestamos nuestro reconocimiento y gratitud al profesor Comesaña por los grandes logros obtenidos durante las diferentes competencias de este año 2018, así como por su trabajo y dedicación de siempre que han hecho historia en este equipo y que nos invitan a continuar y mejorar estos resultados con un proyecto en el cual lamentamos no esté Julio Comesaña”. En cuanto a su posible llegada a Colón, por lo que pudo averiguar El Litoral, el máximo dirigente rojinegro habló telefónicamente con el entrenador charrúa. Al mismo tiempo, se puede decir que ya estaría listo para enviar un pre-contrato para el técnico con precisiones de salarios, premios y demás cuestiones.

