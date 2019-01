https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.12.2018 - Última actualización - 20:22

20:19

Deudas

Busatto reclamó a la provincia el dinero de los votos porque en la sede del PJ "no podemos pagar la luz"

El gobierno “hace 14 meses que no paga el monto correspondiente a los votos de la elección pasada", dijo el diputado provincial, quien espera que "el pago se haga realidad antes de fin de año porque estamos con dificultades económicas".

Leandro Busatto. Foto: Pablo Aguirre



Deudas Busatto reclamó a la provincia el dinero de los votos porque en la sede del PJ "no podemos pagar la luz" El gobierno “hace 14 meses que no paga el monto correspondiente a los votos de la elección pasada", dijo el diputado provincial, quien espera que "el pago se haga realidad antes de fin de año porque estamos con dificultades económicas". El gobierno “hace 14 meses que no paga el monto correspondiente a los votos de la elección pasada", dijo el diputado provincial, quien espera que "el pago se haga realidad antes de fin de año porque estamos con dificultades económicas".