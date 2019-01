Otra vez, Olympiakos pregunta por Soldano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo está segundo a ocho puntos del líder Paok en el fútbol de Grecia. Hay que recordar que el contrato del delantero con Unión vence en junio del año que viene.

Sigue siendo, sin dudas, el gran interrogante del Mundo Unión: ¿qué va a pasar con Franco Soldano? Lo último que se supo, oficialmente, es lo que deslizó el presidente Luis Spahn, que es quien lleva de manera secreta y personal las gestiones del caso: “La idea es venderlo ahora en este receso de diciembre-enero, pero si no se dan las condiciones, hay un compromiso del jugador de firmar la renovación con Unión”. Por lo pronto, otra vez el Olympiakos de Grecia pidió condiciones para la compra por el delantero tatengue.

Luego de la fallida intervención de su anterior representante, trascendió que entre el entorno familiar y el propio presidente Luis Spahn le pidieron en los últimos meses al poderoso intermediario Pedro Aldave (fue el que vendió a Lucas Alario al fútbol de Alemania) que se pusiera al frente de la posible venta de Franco Soldano.



Aldave, quien negocia con un poder firmado por todas las partes (Soldano y Unión), ya sabe cuáles son las pretensiones económicas y deportivas de cada uno de los actores. Si bien no ayudó demasiado el último semestre —apenas marcó dos goles—, la realidad es que el ex Unión de Sunchales tiene todo por delante: es joven, tiene pasaporte comunitario y habla inglés.



El abanico que se abre ahora es interminable, por un lado, por las necesidades de Unión para generar ingresos “ahora mismo”; por el otro, por la proximidad del final del vínculo, ya que el contrato entre Franco Soldano y el club se vence en julio del año que viene.



Hay que recordar que Unión posee el 75 por ciento de los derechos económicos del futbolista y el otro 25 por ciento es de la familia del delantero tatengue.



“Si no se vende, va a firmar el contrato para ampliarlo, me dio la palabra el jugador”, explicó una y mil veces el propio presidente Spahn. De esa manera, se despejaría el rumor de una posible desvinculación como la de Lucas Gamba (al club no le quedó un solo peso).



El Genoa de Italia, una institución alemana de la Bundesliga y algunos clubes mexicanos también se mostraron interesados en el “9” de Unión, pero por ahora nadie concretó nada ni elevó propuesta formal de compra por Soldano en López y Planes.



Los otros futbolistas que aparecen en la vidriera, a la hora de imaginar una posible venta para generar ingresos en Unión, son los hermanos Bruno y Mauro Pittón, como así también el zaguero cafetero Yeimar Gómez Andrade.



En el caso del moreno, de muy buen paso en Unión, tiene una cláusula de salida que está fijada en 1,7 millones de dólares (se hablaba en su momento de un interés de Jorge Almirón para llevarlo a San Lorenzo).

Grecia sí lo tienta al “9”



La información de que Olympiakos viene a la carga por Soldano es del sitio www.to10.gr donde, entre otros párrafos, hace referencia a sus declaraciones luego de la primera fecha de la Superliga 2018/2019, donde convirtió el gol ante Aldosivi.



“La perspectiva de Grecia me tienta, creo que hay una buena posibilidad. Existen alternativas al fútbol griego, aunque el equipo con el mejor nombre y dinámica es el Olympiakos, un equipo con una gran historia en Europa”, había dicho Soldano.



El mismo medio recuerda que “Olympiakos estaba en contacto avanzado con su equipo. La diferencia que los dos clubes fueron llamados a superar fue de cerca de 500.000 euros. Los contactos continuaron y el jugador dejó en claro que deseaba su traslado al Puerto y en Unión esperaban una oferta por parte de Levante. La negociación no tuvo el final esperado, por lo que el club pospuso el adiós por un tiempo”, agrega en otro párrafo.



“Ahora, a medida que aparecen todos, regresa Soldano dinámicamente al presente de Olympiakos, con información que indica que los contactos con el jugador nunca se han detenido. Con el amanecer del año, puede inscribirse en el equipo que desee, ya que su contrato expira en junio. Los Rojos vuelven a intentar llegar a un acuerdo con Unión”, finaliza la crónica griega.