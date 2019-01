https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe destacó al Museo de la Constitución y la Mediateca La Cumbia como hitos generados en la ciudad en el año que termina. Resaltó la participación de 15 proyectos locales en la edición 2018 de la Barcelona Design Week, como parte de las políticas para impulsar a Santa Fe como Polo de Diseño. Y valoró el trabajo integrado entre las distintas áreas de gobierno y las instituciones de la ciudad.

PATRICIA PIERAGOSTINI HIZO UN BALANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN 2018 "Avanzamos en entender a la cultura como una dimensión transversal de las acciones"

Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

Al trazar un balance del trabajo realizado en 2018 por el área que comanda, la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Patricia Pieragostini, puso énfasis en la labor conjunta entre las diferentes áreas del gobierno local, pero también con las instituciones y con la ciudadanía. “El trabajo integrado es una cuestión clave”, señaló. Para la funcionaria, la ciudad mostró un crecimiento en ese sentido que queda de manifiesto en equipamientos culturales con contenidos únicos en la región, en espacios que eran vulnerables y se transformaron, como el Museo de la Constitución y la Mediateca La Cumbia, inaugurados hace pocas semanas.

Al flamante museo que otorgó su fisonomía definitiva al Parque Biblioteca de la Constitución, Pieragostini lo describió como “el gran espacio para la construcción de ciudadanía y para el debate democrático” en la ciudad. “Es un espacio donde se trabajará a través del programa Aula Ciudad, con circuitos culturales y educativos que van a permitir que abordemos con las escuelas todo lo que implica la Constitución Nacional y cómo se encarna en la vida cotidiana. Es un museo interactivo con una tecnología única en la ciudad y el país”, destacó.

La Mediateca de la Cumbia representa para la titular del área de Cultura otro gran hito cultural del año que culmina. “Se va a transformar en un verdadero foco en los bordes de la ciudad. Se trata de nuevas centralidades que estamos generando a partir de contenidos propios. Porque una sala de grabación profesional como la que hay en la Mediateca, dependiente del gobierno local y con acceso libre y gratuito, es única. Y el hecho de que esté en el barrio Santa Rosa de Lima promueve el movimiento territorial”.

Desarrollo

En agosto, se presentó el Plan de Trabajo “Construyendo juntos el Plan de Cultura 2030”; una propuesta que estuvo abierta a la comunidad y que forma parte del Programa de Ciudades Piloto de la Agenda 21 de la Cultura, dentro del cual está incluida Santa Fe. En la oportunidad, disertó el experto de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (Cglu), Enrique Glockner, con la premisa de entender a la cultura como uno de los pilares para el desarrollo sostenible. “Esto es también una tarea de cocreación con las instituciones y uno de los grandes desafíos de 2019. El Plan de Cultura está pensado a partir de la articulación con la educación, la economía, el ambiente, el planeamiento urbano, el desarrollo estratégico y la resiliencia. Si hay algo de lo que tenemos que estar orgullosos en lo que hemos podido construir como ciudad, es que avanzamos cada vez más en entender a la cultura como una dimensión transversal en las diferentes acciones de los gobiernos” señaló Pieragostini.

Diseño

Las políticas públicas que impulsa la Municipalidad para promover a Santa Fe como Polo de Diseño llevan más de una década, traducidas en acciones concretas basadas en el apoyo a las industrias creativas, como Diseña Santa Fe. Y el sostenimiento en el tiempo permitió ver los frutos: en junio pasado la ciudad de Santa Fe participó por primera vez de la Barcelona Design Week con 15 proyectos generados por diseñadores locales y de la región. “Ése fue un gran hito, es uno de los espacios más importantes a nivel internacional respecto del diseño. En cuanto a las acciones que pudimos realizar allí, participamos de un congreso muy interesante vinculado con la revalorización de la vida útil de los materiales, el reciclado, el cuidado del planeta y el trabajo justo en los emprendimientos de base cultural. También tuvimos encuentros con tiendas creativas, mostramos cuáles eran nuestros productos y se concretaron posibilidades de negocios”, apuntó Pieragostini.

De hecho, el eje estuvo puesto este año puesto en la comercialización, a través de la incorporación de nuevos mercados, modelos de negocios, de gestión y de asociativismo. Según la secretaria de Cultura, “estamos yendo hacia la concreción de un clúster de diseño de Santa Fe. Y el año que viene vamos a seguir trabajando muy fuerte con las tiendas creativas, es decir, los diseñadores que se reúnen entre 7 u 8 marcas y generan espacios permanentes en la ciudad. En esto fue clave el trabajo conjunto con Santa Fe Activa, que propicia un espacio para el encuentro de los emprendedores. Con su programa de industrias creativas, Santa Fe se convirtió en referente y está posicionada como modelo de gestión. Incluso estamos colaborando con otras ciudades como asesores. Ése es un legado muy importante”.

A modo de síntesis general de las acciones desarrolladas durante el año desde el área de cultura de la ciudad de Santa Fe, Pieragostini remarcó que lograron avanzar en la definición de un entramado de acciones diverso, participativo, potente y creativo. “Ése es el balance que hacemos de 2018. Estamos viendo frutos muy potentes de 11 años de gestión”, finalizó.

Set de filmación

En 2018, 15 producciones cinematográficas fueron acompañadas por el área de Cultura de la Municipalidad en 2018, en el marco del programa Santa Fe como Set de Filmación. “Esto también posiciona a nuestra ciudad, no sólo en términos artísticos y culturales, sino en la construcción de identidad y en el sentido de pertenencia que se construye en la ciudadanía a partir de estas acciones”, manifestó Patricia Pieragostini.

Noche de los Museos

La participación de más de 70 espacios de la ciudad fue uno de los rasgos positivos en la octava edición de la Noche de los Museos, que se realizó en octubre. “Esto habla de un balance positivo en el eje que consiste en cocrear la ciudad, esto quiere decir crearla entre todos. Integrar a los públicos, a las comunidades y a las audiencias en las políticas culturales, que sean parte de su diseño. Es algo que vamos a trabajar bien fuerte en 2019”, señaló la secretaria de Cultura.

Mercado Progreso y Ex Liceo

Hace cerca de un mes, se conoció el visto bueno de la Agencia Francesa para el Desarrollo para otorgar a la Municipalidad un crédito para la puesta en valor del Mercado de Progreso y el Ex Liceo Municipal. Sin embargo, el Concejo Municipal en su última sesión no autorizó al Ejecutivo la toma del empréstito. Al respecto, la secretaria de Cultura, Patricia Pieragostini, señaló que “la decisión de un sector del Concejo de no acompañar el proyecto cayó muy mal en los emprendedores locales. A partir del trabajo en equipo de más de 11 años del gobierno de la ciudad con los creativos locales y los lazos de confianza que se han generado, nos hacían soñar y anhelar la concreción de los proyectos que la Agencia Francesa para el Desarrollo está dispuesta a acompañar con un crédito muy conveniente”.

“La revitalización del Mercado Progreso y el ex Liceo permitirá no sólo recuperar dos edificios patrimoniales sino también promover nuevos puestos de trabajo, incentivar el desarrollo de nuestros artistas y la actividad económica de la ciudad. Los proyectos fueron elegidos porque contamos con un modelo de gestión que es ponderado a nivel nacional e internacional, y son dos iniciativas arquitectónicas de excelencia que nos permitirían comenzar de inmediato con las obras. Por ahora, el Concejo impide concretar este sueño, pero junto a los emprendedores vamos a hacer todo lo posible para que se haga realidad”, remarcó.

Más de 100.000 personas recorrieron la Diseña Santa Fe

La Diseña Santa Fe, en su 11ª edición navideña, brilló una vez más. Fueron 240 los emprendimientos vinculados al diseño local que, junto a propuestas culturales de todo tipo, invitaron a disfrutar del paseo de compras, organizado por el gobierno de la ciudad. La consolidación de la propuesta lo confirman las más de 100.000 personas que recorrieron la Diseña, entre el jueves 13 y el domingo 23. “La apropiación e identificación que la gente ha construido con relación al diseño local es uno de los logros más grandes de nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores”, destacó Pieragostini. “No queda más que agradecerles por la confianza que hemos construido a lo largo de estos años, y por permitir que Santa Fe hoy sea el epicentro de la región en diseño. Como dice siempre José, se trata de trabajar juntos, con el Estado cerca de la gente, en este caso junto a diseñadoras y diseñadores, para que los proyectos crezcan cada vez más y se consoliden”, afirmó la funcionaria.