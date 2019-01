En Grecia afirman que Soldano es de Olympiakos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Falta una pequeña diferencia”, declaró Spahn a medios de comunicación de la ciudad de Atenas. Como en seis meses puede quedar libre, Unión negocia condicionado y sin salida: se veía venir.

Los números no cierran... El presidente Luis Spahn y el tesorero Jorge Cíceri. Hace tiempo que todos afirman en el Mundo Unión que “si no vendemos un jugador, no podemos equilibrar los números al mes de junio cuando termina la Superliga y ahora se vienen sanciones importantes si los clubes no cumplimos”. La necesidad general y el contrato particular de Soldano —a nada de quedar libre— lo obligan a Unión a hacer un negocio que no convence a nadie. Incluso, hay dirigentes molestos con el presidente. Foto: Luis Cetraro

Se veía venir lo de Franco Soldano. Pero no ahora, sino en el mes de junio cuando no se cerró la salida soñada que ofrecía Rayados de Monterrey: cuatro millones de dólares limpios para Unión y una fortuna para el jugador por tres años de contrato. En ese momento, la dirigencia no logró hacer ninguna de las dos cosas: 1) no lo pudo vender; 2) no logró “abrir” y prorrogar el contrato a futuro para estar tranquilos. Ahora, con la soga al cuello, el presidente Luis Spahn —sólo él lleva adelante la negociación— está a punto de vender a Franco Soldano a cambio de un millón de euros por el 75 por ciento que tiene Unión. El club comprador es el mismo que también hace un año —primero— y seis meses —después— ofreció mucho más dinero que ahora: el Olympiakos de Grecia.

¿Qué recibiría Unión por la venta?: un millón de euros libres de todos los impuestos y se quedaría con una plusvalía futura del 20 por ciento en caso que Olympiakos lo venda a un club más grande de Europa. Ejemplo: se pone un tope de 20 millones de euros: si los griegos lo venden a España, Italia o Inglaterra (por citar lugares), Unión cobraría cuatro millones de euros. Para eso, deberá explotar a puro gol con la camiseta que también será rojiblanca en el fútbol heleno.

En junio, cuando se frustró el pase en el mercado de invierno, el presidente Luis Spahn fue claro en Comisión Directiva: “De ahora en más, al tema Soldano lo manejo yo. Y me voy a hacer cargo de lo que pase. La idea es venderlo y venderlo bien; si no lo vendemos vamos a prolongar el contrato por los menos un año más”.

El fantasma del Gamba-gate (se venció el contrato, quedó libre, se fue a Huracán y Unión no vio un solo peso) y la imperiosa necesidad de ingreso de dinero “urgente” a las arcas tatengues, apuraron la necesidad de cerrar algo que no convence a casi nadie en López y Planes. Incluso, a pesar de que hoy está prevista la despedida de año de la Comisión Directiva en La Tatenguita, hay varios dirigentes de Unión muy molestos con el propio Spahn, si el final de la negociación es como afirman los medios de Grecia.

Unión necesita dinero fresco para llegar “cero a cero” al mes de junio con las obligaciones de la Superliga: tener todo al día. Pero, además, en los últimos tiempos se pidieron préstamos a entidades y empresarios santafesinos que hay que empezar a devolver... porque los intereses corren.

“En junio no sólo que no vendimos a nadie sino que compramos jugadores: pagamos Zabala, compramos Troyansky, compramos Yeimar. Hay que vender sí o sí en diciembre para que entre dinero”, explicaba hace meses claramente el hombre de los números que es el tesorero Jorge Cíceri.

Y ahora, además, arrancará la otra historia: traerle un “9” que haga goles a Leo Madelón para jugar lo que queda de la Superliga, la Copa Argentina y la soñada Sudamericana 2019. ¿Cuánto le va costar a Unión, en este mercado donde todos buscan lo mismo, comprar o traer a préstamo un goleador?.

Hay que recordar que rápidamente —el 23 de enero— el Tate deberá jugar contra River en el Estadio Monumental el partido pendiente de la fecha 12. Es decir, no queda nada de tiempo para salir a buscar un “9” con gol.

Galletti: “Lo venían siguiendo”

El ex jugador Luciano Galletti fue hasta hace algunos meses el “ojeador” del Olympiakos de Grecia en Sudamérica. Tanto él como el “Caño” Ibagaza dejaron un gran recuerdo en el club rojiblanco que tiene su estadio en Atenas.

Desde la ciudad de La Plata, donde reside, atendió amablemente la consulta de El Litoral: “El club viene siguiendo a Franco Soldano hace un año, yo ya no trabaja más pero el cariño es eterno. Es un club que ama a los argentinos, creo que no le costará en nada a Soldano la adaptación. Me tocó jugar, pasó el “Chori” Domínguez, Cambiasso, el “Caño” Ibagaza, “Lobo” Ledesma. Es el club más popular de Grecia: pelea siempre la liga local y juega competiciones europeas”.

El Olympiakos está peleando con el PAOK el campeonato: está a ocho puntos y volverá a jugar el 8 de enero por la Copa Grecia. Su entrenador es el portugués Pedro Martins, de 47 años. Y el club tiene dos secretarios deportivos franceses que dieron el visto bueno por Soldano: Francois Modesto y Christian Karembeu.

Su presidente-accionista, de 51 años, se llama Vanguelis Marinakis, quien acaba de comprar otro club de fútbol: el Nottingham Forrest de Inglaterra. Sus inversiones vienen del sector marítimo.

Por ahora el Olympiakos no tiene argentinos: Lucas Boyé y Ezequiel Ponce están en el AEK de Grecia.