Colón vuelve el 2 de enero en el predio Lo de "Teo" es casi una misión imposible

A pesar de que muchos sitios colombianos y algunos de Santa Fe publicaron que Colón había comprado a Teo Gutiérrez por pedido de su flamante entrenador Julio Avelino Comesaña, El Litoral está en condiciones de asegurar que la chance del “9” cafetero está prácticamente caída por estas horas. Es real que Comesaña lo quiere —fue su figura en el Junior de Barranquilla campeón— y que los dirigentes dejaron en claro que harían un importante esfuerzo para ofrecerle “un muy buen salario” (como hicieron para repatriar a Alan Nahuel Ruiz con salario europeo), pero el impedimento pasa por las exigencias de quienes son dueños de la ficha: 70 por ciento es del Junior y el 30 por ciento restante es del Sporting de Lisboa de Portugal.

Incluso, en el caso de Junior de Barranquilla, lo que quiere hacer “Toño” Char —dueño de la franquicia e hijo del Alcalde de la ciudad— es evitar más problemas con la hinchada, luego de la salida de Comesaña. “No pasa por lo económico, no quiere que Teo se vaya por una cuestión política”.

Así las cosas, lo de “Teo” parece una misión imposible, aunque algunos dejan una sola puerta abierta: “Por ahí el profesor —así le dicen los colombianos a Julio Comesaña— lo puede convencer de que se vaya para Argentina y así Teo presiona para salir a préstamo”. Ese sería el límite sabalero: un muy buen salario al futbolista más un préstamo “razonable” por llamarlo de alguna manera.

En cuanto a los próximos pasos a seguir, hay que decir que el plantel profesional del Club Atlético Colón está citado para el día miércoles 2 de enero a las 17 en el predio deportivo sabalero sobre la Autopista. En principio, el flamante DT estará llegando directamente el jueves 3 a Santa Fe, junto a su hijo Alejandro y su amigo Sergio Grecco.

Lo que por estas horas está resolviendo Julio Comesaña es la conformación definitiva de su comando técnico en Colón. Por un lado, el PF será sí o sí un uruguayo: si no viene Jorge Franco (campeón en el Junior) el puesto será para Carlos Gesto. En lo que hace al ayudante de campo, los dirigentes acercaron el nombre de Gustavo Mamed, ex colaborador de Eduardo Domínguez, que está desocupado. En el entorno de Comesaña pensaron en Adrián Domenech, pero se hizo cargo del fútbol de inferiores de Defensa y Justicia. Otro nombre posible es el de Eduardo Del Capellán, ex ayudante de campo de Jorge Fossati en su paso por Colón. Está descartada la posibilidad del “Polaco” Bastía.

Otra exigencia que desea imponer Julio Comesaña es —sí o sí— un entrenador de arqueros: el nombre apuntado era Leo Torrico, pero habría llegado antes Tigre y se iría para Victoria. Hay que recordar que el “Chavo” estuvo en el inicio de Eduardo Domínguez en ese puesto.

Si bien nadie lo dijo públicamente, la idea del nuevo técnico es sumar un marcador central con voz de mando, un lateral, tres todocampistas y dos delanteros.

“No vamos a tomar ninguna decisión hasta que el DT no vea lo que hay en el plantel. Ejemplo: hay tres pedidos de préstamo por Nicolás Leguizamón, que para muchos debe cambiar de aire. Sin embargo, Comesaña nos pidió que no lo larguemos hasta que no lo vea entrenar”, comentaron a El Litoral.

Como se sabe, Colón hará toda la pretemporada en Santa Fe, haciendo base en el Hotel de Campo más predio y concretando en la ciudad los amistosos que necesite Comesaña. Incluso, uno de ellos sería con Rampla Juniors de Uruguay, equipo que dirige el “Huevo” Toresani y que hará pretemporada acá en el predio Fraternidad Deportiva.

Dabove quiere a Burián

Diego Dabove, que sonó en Colón antes de la firma de Julio Comesaña, les pidió a los dirigentes de Argentinos Juniors que “hagan el esfuerzo por sumar a Leo Burián, el arquero de Colón”.

Hay que recordar que Dabove, en Godoy Cruz, hizo una de las mejores campañas con el “Cachorro” Burián bajo los caños. Por otro lado, a pesar de que lo dan como refuerzo del Fluminense de Brasil, Colón irá a la carga nuevamente por el delantero “Yoni” González (quedó libre del Junior y lo quiere Comesaña).