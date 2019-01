https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo presentación del refuerzo

Para la prensa griega, "es raro lo de Soldano"

Olympiacos hizo hablar a Franco en una nota armada, sin rueda de prensa. “Es como que no quieren que le pregunten detalles de cómo llegó a Grecia desde Unión”, afirman.

No cambia de colores. Franco Soldano, de apenas 24 años, firmó un inédito contrato de cuatro años y medio con el Olympiacos de Grecia, una de las primeras rarezas: “Acá no hacen contratos de más de dos años”. Y ahora, no hubo rueda de prensa ni presentación física oficial del ya ex delantero tatengue: “Parece que no quieren que hable ni que nosotros le hagamos preguntas. Muy raro todo”, afirman los medios helenos. Foto: Prensa Olympiacos



El Litoral | deportes@ellitoral.com Los medios de comunicación en Atenas no salen de su asombro por el misterio, la rareza y los atajos del pase de Franco Soldano de Unión al Olympiacos de Grecia. Este miércoles el jugador pasó con éxito la revisión médica, firmó su contrato y sólo ofreció una nota montada en “Olympiacos TV”, negándose el contacto de la habitual presentación de prensa. “Aquí en Europa no pasa nunca esto: es la primera vez en años que el club contrata un jugador y no lo presenta públicamente. Cada vez más raro lo de Franco Soldano”, expresan los colegas helenos. Hace 48 horas lo que llamó poderosamente la atención de los diarios, radios, canales de TV y sitios web de Atenas —fundamentalmente los que siguen al Olympiacos— es el extenso tiempo de duración del contrato a cambio de dos millones de euros para el jugador en salarios. “Hace años que el club no hace un contrato a cuatro años y medio. Se viene usando, a lo sumo, dos temporadas. Nadie lo explica”.

Y lo de ayer terminó por sorprender cuando el club griego —que tiene un departamento de prensa espectacular— suspendió la conferencia con los medios de Atenas. “No vamos a realizar presentación oficial de Franco Soldano. Tendrán las fotos a disposición y un video con declaraciones en Olympiacos TV. Sólo eso. No habrá ida y vuelta del futbolista argentino con la prensa”.

Recién hoy, después de una caliente reunión de comisión directiva con la renuncia incluida del vicepresidente Emilio Lamas, el Club Atlético Unión decidió publicar algo de info con el tema Soldano: “Unión concretó la venta de Franco Soldano al Olympiacos FC de Grecia. La transferencia se realizó por una cifra global que alcanza los USD 1.3 millones por el 60% de la ficha, con la retención de un 15% por el monto total de una futura venta”.

Para llegar a ese monto de 1.3, Unión supone que alcanzará los objetivos por meta: jugar Champions, completar 75 por ciento de asistencia, ganar la Liga local. La realidad es que “por caja” le entrarán 857.000 dólares como ya informó El Litoral.

Y en cuanto al 15 por ciento de una futura venta no es un 15 neto sino que es la diferencia por encima de 1.5 millones de euros. O sea, mucho menos beneficio.

El convenio de “goteo” entre Olympiacos y Unión contempla atajos habituales que realizan los clubes de fútbol para no pagar impuestos (lo hacen todos). Ejemplo: partidos amistosos, convenio entre juveniles, intercambio, etc. El dinero, claro está, queda muy lejos de lo que siempre Spahn pretendía por Soldano.

“Es lo que el mercado paga por el jugador, no nos quedó otra”, explicó anoche el presidente ante sus pares de directiva. Con las bajas de dos vice (Marcelo Martín y Edgardo Zin) y el letrado Edgardo Bovo, la reunión de anoche contó con asistencia casi completa y duró tres horas mientras afuera llovía.

El presidente informó de la negativa de Boca por el préstamo de Walter Bou, el jugador-franquicia que pidió “sí o sí” Leo Madelón para reemplazar a Franco Soldano. Spahn ofreció 300.000 dólares por un préstamo de un año y medio: Boca dijo no. “Queremos más dinero y sólo lo prestamos una temporada”, fue la respuesta. Seguirán insistiendo, pero lo de Bou es casi misión imposible.

Se le dijo que no a la propuesta de Argentinos Juniors para llevarse al “Chaco” Nelson Acevedo (ofrecían 400.000 dólares en cuotas) y se hizo un ofrecimiento a Racing por Pablo Maximiliano Cuadra, también delantero que no es tenido en cuenta por Coudet. Tuit y polémica La cuenta oficial de Unión en Twitter publicó los números finales que recibirá el club de la Avenida por la venta del delantero y las críticas no se hicieron esperar. 🔴⚪ Unión concretó la venta de Franco Soldano al Olympiacos FC de Grecia. La transferencia se realizó por una cifra global que alcanza los 1.3 USD por el 60% de la ficha, con la retención de un 15% por el monto total de una futura venta. pic.twitter.com/GfzEO8GnK2 — Club Atlético Unión (@clubaunion) 3 de enero de 2019 Apenas fue publicado, hubo un aluvión de mensajes en contra de la dirigencia tatengue por el mal manejo de la comunicación y en definitiva, por el mal manejo de la transacción que dejó sabor a poco en el mundo Uníón.

“Basta! Ya nadie les cree más nada...son previsibles, este versito de no informar con claridad y retorcer los números ya lo hicieron con todas las pésimas ventas anteriores!”, dice uno de los comentarios haciendo mención a la mala comunicación. Otro tuit apunta directamente a la gestión de Spahn: “Alcanza para pagar las luces nuevas nomas, olvidense de que van a traer un refuerzo por esa plata. Spahn sos una verga.” ​

