Jueves 03.01.2019

El nuevo entrenador fue presentado. Dijo que “es un desafío muy importante a esta altura de mi carrera”. Sobre el estilo de juego mencionó que “me interesa que el equipo sea capaz de controlar los partidos y de defenderse con la pelota, y tener claridad de cómo tomar un camino para llegar a lo que queremos”.

Comesaña se puso el buzo de DT en Colón "Saldremos a la cancha con intenciones de ganar, y esperemos que jugando lindo"

El flamante entrenador de Colón, Julio Comesaña, llegó este jueves a Santa Fe y, tal como estaba previsto, en las últimas horas de la tarde fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente José Vignatti junto a miembros de la Comisión Directiva del club.



Inicialmente fue el titular rojinegro el que tomó la palabra. Brevemente mencionó que “el objetivo es ser competitivo en todos los certámenes en los que nos toca actuar”, para lo cual “incorporamos un entrenador de jerarquía como Julio”, y agregó que “es un gran honor que haya aceptado nuestra propuesta”.



Posteriormente, el uruguayo nacionalizado colombiano expresó que “solo tengo palabras de agradecimiento con la dirigencia de Colón, porque los días han pasado y el tiempo permitió que la propuesta que me hicieron pueda terminar con un ‘sí’, porque eran días difíciles de fin de año, con una competencia importante que teníamos por delante” con el Junior de Barranquilla, su exclub.



Comesaña relató que “la decisión (de venir a Colón) se presentó a raíz de lo interesante de la propuesta, y porque era un deseo dirigir en Argentina: me tocó jugar hace muchos años, pero no dirigir, y Colón me brindó esta oportunidad magnifica, y entendí que debía dejar la comodidad de los buenos resultados en Barranquilla, en un club que por muchos años fue mi casa”.



En este sentido, aseguró que “tomé lo que creo es la mejor decisión, porque es un desafío muy importante a esta altura de mi carrera”, tras lo cual volvió a agradecer “por el cariño y el recibimiento", y pidió que "esperen el mejor esfuerzo para salir adelante”.



Luego llegó el turno de los periodistas. De las preguntas realizadas quedaron las siguientes frases del entrenador:



>> “Este es un país país futbolero, con historia, y que prestigia trabajar acá: muchos entrenadores extranjeros querrían trabajar acá, por eso es una satisfacción y un orgullo que se me presenta a esta altura de mi carrera”.



>>> Consultado sobre las dificultades de este nuevo desafío en Santa Fe, el entrenador dijo que “el fútbol es universal y a mí no me da temor, además hay seres humanos, y eso nos da la posibilidad de entendernos”.



>>> Luego le consultaron por el estilo de juego que tendrá su Colón, y expresó que “el arte del entrenador está en saber utilizar las herramientas y los jugadores que tiene, y buscar un estilo que no atente contra el estilo y sentimiento de los futbolistas que tiene”.



>>> “No pudo responder respecto de la cantidad de refuerzos que vamos a tener. Mal haría en empezar a hablar ahora de la salida y llegada de jugadores. Sí sabemos que la CD está decidida a mejorar el plantel, y cuando eso ocurra a mí me gustaría que sea el club el que de las informaciones”, y agregó que “quiero presentarme con los jugadores (del actual plantel), con los que tenemos mucho para hablar y para hacer”.

Foto: Pablo Aguirre



>>> También le preguntaron sobre la derrota con Junior en la final de la Copa Sudamericana, pero aclaró que “no me quedé muy dolido del resultado: me gusta salir campeón, pero más me gusta construir cosas y los trabajos hechos, porque de eso se trata la vida”, tras lo que agregó que “en Colón, cada vez que salgamos a la cancha, vamos a salir con intenciones de ganar, y esperamos que lo hagamos jugando lindo”.



>>> Otro de los temas mencionados a Comesaña fue la posibilidad que algunos jugadores que él dirigió en el conjunto de Barranquilla, se pongan la camiseta rojinegra: “me gustaría mucho que vengan jugadores del Junior a Colón, pero Junior en este momento está en una lucha muy importante para sostener a sus jugadores, porque muchos clubes están solicitándolos”. No obstante, aseguró que “nosotros no hemos realizado pedidos por esos jugadores”.



>>> “El fútbol tiene cuatro grandes momentos: el ataque, la defensa, la transición ataque-defensa, y la transición defensa-ataque. Seguramente Colón tiene cosas construidas, y no se trata de barrer con todo, sino de construir sobre lo bueno que ha quedado. Me interesa que el equipo sea capaz de controlar los partidos con la pelota, de defenderse con la pelota, y tener claridad de cómo tomar un camino para llegar a lo que queremos”.

>>> “No vine aquí a pasear ni de turista, sino que vine a hacer un trabajo y estoy seguro que lo vamos a sacar adelante”.



>>> Consultados sobre las divisiones inferiores del club, sostuvo que es algo “fundamental”, y amplió al afirmar que “los equipos sudamericanos son formadores y vendedores, y no se les puede dar la espalda a las categorías menores, porque son las base de las instituciones”.



>>> “El propósito de existir de un equipo de fútbol es la gente, y nos debemos a la gente. Todo lo que debemos hacer es darles alegrías y satisfacciones, y tenerlos contentos. Habrá días difíciles, porque el fútbol es eso, pero la intención y el compromiso de los que estamos aquí es ese, no hay otro”.



>>> “La directiva del club tiene definido los objetivos, pero habrá que afinar más para que quede bien claros, y eso será en la medida de la conformación del plantel y saber en busca de qué tenemos que salir. Lo importante es el camino a recorrer y dónde nos vemos en seis meses. Ése es el recorrido que tenemos que hacer y que nos tiene que motivar”.