https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.01.2019 - Última actualización - 21:15

20:43

Por la mañana habló largo y tendido con los jugadores en el Hotel de Campo. A la tarde, primer contacto con la cancha y la pelota en el predio sabalero.

Larga charla con los jugadores y práctica Arrancó la era Comesaña Por la mañana habló largo y tendido con los jugadores en el Hotel de Campo. A la tarde, primer contacto con la cancha y la pelota en el predio sabalero. Por la mañana habló largo y tendido con los jugadores en el Hotel de Campo. A la tarde, primer contacto con la cancha y la pelota en el predio sabalero.

Redacción de El Litoral

deportes@ellitoral.com



Luego de una presentación muy cálida y con fuerte presencia dirigencial, el entrenador colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña puso inicio a la pretemporada con el plantel profesional del Club Atlético Colón. Por la mañana, desde las 10, citó a todos los jugadores en una de las salas de conferencias del Hotel de Campo y habló —largo y tendido— con todo el grupo de futbolistas. Por la tarde, en el predio, comenzó con los famosos trabajos de campo y pelota.



Hay que recordar que por ahora el ex DT del Junior de Barranquilla llegó desde Colombia en soledad, siendo acompañado por su hijo Alejandro Comesaña y por su amigo Sergio Grecco. Este viernres por la tarde, quien estaba reunido con Comesaña en el Hotel de Campo era el uruguayo Eduardo del Capellán, ex asistente de Jorge Fossati en Colón y que hoy está a cargo de la coordinación de las divisiones inferiores de Peñarol de Montevideo. “El Cape” tiene muchas chances de transformarse en el asistentes principal de Julio Comesaña en Colón. “Si se da la chance de volver, renuncio a Peñarol y me vengo a Santa Fe sin problemas”, dijo el ex Fossati.



Desde hoy a la tarde y por varios días se tomará el tiempo de ver a todos los jugadores, más allá de que estudió en estos últimos días todos los videos de Colón en el 2018. Igualmente, tanto Comesaña como los dirigentes apuntan a los mismos puestos: un zaguero, dos volantes y dos delanteros con capacidad de gol.



Son tres semanas y unos días los que tiene desde hoy el experimentado entrenador para preparar el once titular de cara al debut oficial de Colón en el 2019. No está obsesionado por los amistosos: no exige cantidad ni calidad de rivales para ir midiendo fuerzas.



En cuanto a la conformación definitiva del comando técnico sí hay precisiones en cuanto al PF. No será el que fue campeón en Barranquilla (Jorge Franco) ni tampoco Esteban Gesto. Quien estará con Julio Comesaña en Santa Fe será Luis Betolaza.



El profe Betolaza, de 59 años, con más de tres décadas de recorrido como preparador físico y reconocido en todo el continente, es una especie de “gurú” en su arte.



“Siempre está un paso adelante. Tiene un nivel superior, es un gran estudioso y un fiel representante de la escuela de los preparadores físicos uruguayos que son reconocidos en el mundo”, explicó Ángel Castelnoble, técnico que trabajó con Betolaza en Emelec, en Ecuador, en la década de 1990.



El recorrido más conocido de Luis Betolaza en Uruguay se asocia a la década de 1990, la del quinquenio de Peñarol. El preparador físico compartió el trabajo con Gregorio Pérez y construyó los mejores años de fútbol de los aurinegros.



Sin embargo, en la década de 1980, en sus primeras experiencias en el fútbol, fue el preparador físico de Luis Garisto en Nacional. Eso sucedió en 1983. Luego, recorrió los caminos del fútbol y el básquetbol, y trabajó en la selección.