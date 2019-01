Explotó la bomba tucumana: ¿el "Pulguita" a Colón?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Sábado movido en Atlético: Acosta fue vendido a Lanús; “Pulguita” presiona para irse a Colón”, titula este domingo el diario “La Gaceta” de Tucumán. A la tarde no entrenó y a la noche no concentró: ¿se viene para acá?.

Uno de los 130 goles de la “Pulguita” Rodríguez con la camiseta de Atlético Tucumán en estos últimos años. No hace falta decir que los hinchas “Decanos” es el máximo ídolo de todos los tiempos. De su mano, pasaron de jugar el Federal “A” a jugar la Copa Libertadores de América. Ahora, todos los caminos conducen a Colón. Foto: Archivo.



El Litoral | deportes@ellitoral.com

Entre Tucumán y Santa Fe se activó la bomba del mercado de pases en Argentina. Primero, circuló el audio de un supuesto amigo del utilero del Atlético Tucumán: “Se pudrió todo acá en el vestuario, la Pulga se insultó con los dirigentes y les dijo que se va a jugar en Colón”. Primero, pareció una broma. Luego, con el correr de las horas, fue tomando forma a través de algunos llamados. El prestigioso diario “La Gaceta” titula este domingo: “Sábado movido en Atlético: Acosta fue vendido a Lanús; “Pulguita” presiona para irse a Colón”. Y luego, en el desarrollo de la noticia-bomba, explican: “Hay novedades importantes, como que se cerró la operación por la venta de Guillermo Acosta a Lanús, y que Luis Rodríguez pidió irse del club porque, según afirmaron desde el Monumental, “el jugador necesita cambiar de aire. Eso nos dijo él”. Foto: Captura de pantalla. Anoche, directamente, Luis Miguel Rodríguez decidió no presentarse en la concentración en el Hotel Hilton de San Miguel. La “Pulga” es el segundo goleador histórico del “Decano” con 130 gritos (Coya Michel tiene 209), no estuvo en la doble sesión de ayer, de hecho. Y negociaba su posible nuevo contrato con Colón, mientras tejía su salida de Atlético Tucumán. Con 34 años, es el ídólo máximo de los “Decanos” en el Jardín de la República. En el fútbol argentino vistió tres camisetas: Racing de Nueva Italia en Córdoba (39 partidos y 15 goles); Newell’s Old Boys de Rosario (18 partidos y 3 goles) y la de Atlético Tucumán, con la friolera de 130 goles en 321 partidos. Fue doble goleador de la Primera “B” Nacional, en 2009 y 2013, ambas con 20 gritos. Y tiene 5 en la Sudamericana 2017. Jugó desde el Federal “A” hasta la Copa Libertadores, pasando por la Selección Argentina cuando el entrenador era Diego Armando Maradona. Ante la consulta de El Litoral, el silenzio stampa “by Coco Basile” es total en el Mundo Colón. Lo que sí trascendió es que el presidente José Néstor Vignatti postergó su viaje a Portugal, donde tenía pensado ir la semana que viene: debe retirar un documento de cobro de Germán Conti en la sede del Benfica para pagarle a los alemanes del Bayer y así cerrar el famoso pase de Lucas Alario. “Se queda por lo de los refuerzos, es un pedido especial que le formuló Comesaña a Vignatti”, admitieron. Lo cierto es que mientras hay “un par de colombianos al caer”, la bomba del mercado se activó en Tucumán...¿detonará en Santa Fe?.





