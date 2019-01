Reconquista, en el peor de los mundos: tres días sin agua y cortes de luz recurrentes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.01.2019 - Última actualización - 8:19

8:04

Tras tres días sin agua potable la ciudad vive una odisea. Una falla en el acueducto provocó el corte del suministro y los vecinos estallaron de bronca. A ese cuadro se suman los recurrentes cortes de luz. Y la proliferación de pastizales y mosquitos.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

Lejos quedaron los tiempos en que la capital del norte era el enclave urbano soñado para vivir por su calidad de vida elevada y cosmopolita. Hoy por hoy, Reconquista pendula entre la mala prestación de los servicios públicos, de todo tipo, y la falta de horizontes esperanzadores de que esa aciaga realidad puedan cambiar.

Desde el jueves, en que un caño del Acueducto Reconquista colapsó, la urbe se encuentra sin agua potable, literalmente. Al punto que Aguas Santafesinas, que gerencia el servicio, se vio obligada a establecer varios puntos de entrega de agua a los contribuyentes, que tenían por premisa concurrir a buscar el líquido elemento con sus bidones.

Como es lógico en estos casos de emergencia, la gente puso al rojo vivo las redes sociales y los canales provistos por los medios locales para expresarse, con dardos de grueso calibre (memes incluidos) dirigidos a Assa.

Es que además de la falta de agua y del intríngulis en que cayó al empresa prestataria en su comunicación oficial, refiriendo primeramente que los problemas en el suministro respondían a camalotes en la zona ribereña de la toma cuando en realidad se había “pinchado” un caño madre en cercanías del primer puente aliviador de la ruta al puerto, la situación de hastío social venía in crescendo a raíz de cortes de luz en medio de un clima infernal que llevó a la Perla del Norte a liderar el penoso ranking de las ciudades más calientes de la Argentina.

La proliferación de pastizales en los barrios, luego de las copiosas lluvias, y de mosquitos también dieron lugar a un caldo de cultivo que llevó a los vecinos a un clímax de alto reproche social hacia todo lo que tenga que ver con el Estado. Y ello, sin mencionar el tema inseguridad, que ya fue tratado en este diario.

Avería

El viernes, Assa comunicó que se detectó una nueva fuga no visible en el acueducto que abastece a la planta potabilizadora de Reconquista, desde la toma del puerto.

Y que las tareas de reparación de la avería en el conducto, de 70 centímetros de diámetro y 13 kilómetros de extensión, comenzaron a desarrollarse con todos los equipos técnicos disponibles.

“Dado que momentáneamente se encuentra interrumpido el suministro de agua potable a la ciudad, se dispuso un esquema de emergencia para abastecer con cubas móviles a hospitales, clínicas, geriátricos y usuarios sensibles”.

Al mismo tiempo, la empresa indicó que, de no mediar mayores dificultades, el servicio comenzaría a restablecerse en la tarde del viernes, algo que no ocurrió y que fue reprogramado para el mediodía del sábado en que comenzó el bombeo de agua. “De no mediar nuevos inconvenientes, se estará restituyendo el servicio al mediodía en algunos domicilios y otros por la tarde”, precisó Assa.

A raíz de la rotura del acueducto dejó sin agua potable a la ciudad de Reconquista, localidades vecinas como Avellaneda y Romang asistieron a la población con camiones cisterna en distintos puntos de la ciudad.

Preocupación

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, mostró su preocupación por la rotura en un caño del sistema del acueducto que dejó sin el servicio de agua potable a la ciudad desde ayer jueves 3 a la tarde.

El mandatario estuvo en la zona donde se detectó la pérdida para interiorizarse de la situación. En el lugar trabajaron toda la noche, y continuaban en la mañana de hoy, personal de ASSA que realiza los trabajos de reparación del acueducto para comenzar con la captación del agua cruda para su posterior potabilización.

“Los técnicos y el equipo de trabajo de Aguas que estaban en la madrugada trabajando en el lugar para reparar el acueducto de 700 mm de diámetro que abastece la ciudad, me explicaron el problema detectado, y estiman que en la jornada de hoy (por ayer) estará solucionado el problema”, indicó Vallejos.

Vuelve el agua con baja presión

Reconquista estuvo tres días sin el suministro. ASSA trabaja en la solución del inconveniente, pero anunció que la restitución total llevaría varias horas más.

Este jueves y viernes, dos roturas en el acueducto que abastece la planta de Reconquista provocaron que esa cabecera departamental permaneciera sin agua potable.

En las últimas horas continuaban las tareas en la avería para tratar de normalizar el servicio a partir del correcto abastecimiento de agua cruda.

Mientras tanto, se continúa con el ‘esquema de emergencia para abastecer con cubas móviles a hospitales, clínicas, geriátricos y usuarios sensibles‘.