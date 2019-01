Emilio ya está en campaña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex periodista y actual concejal del Frente Progresista, Emilio Jatón, parece que -aunque no lo reconozca- ya se lanzó como candidato. Días pasados, un periodista radial se quejaba airadamente de que pautase publicidad en Facebook e Instagram en vez de acompañar a sus ex colegas y hacerlo en medios periodísticos locales. Aunque, luego de una breve reflexión, supuso que la explicación puede estar en que ese tipo de pauta no se declara ni en Afip ni en los gastos de campaña.