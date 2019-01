Menossi, Gudiño, Cuadra y Bou, pero está cerca Mazzola

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los cuatro primeros fueron los que pidió el DT. El ex delantero de Gimnasia, es un nombre que surgió y parece estar cerca de hacerse. “Quiero uno o dos volantes y dos delanteros”, le dijo Madelón a El Litoral en el inicio de la pretemporada en Mar del Plata.

Enrique Cruz (h) (Enviado Especial a Mar del Plata) | emcruz@ellitoral.com

Con mucha bruma, nublado y amenazante, sin playa para los veraneantes y con un municipio “en llamas” por el paro que desde hace casi un mes afecta los servicios públicos básicos, Mar del Plata le dio una bienvenida no muy “afectuosa” al plantel de Unión, que permanecerá por diez días y jugará cuatro partidos amistosos (a los ya programados con Ramón Santamarina de Tandil, Aldosivi y Boca, se agregó Alvarado), esperando la vuelta oficial que se producirá el 23 de enero ante River para jugar el encuentro que fue postergado el año pasado.

¿Caras nuevas?, ninguna. “Pero tengo la convicción de que ninguno se irá, ni Acevedo (pretendido por Argentinos Juniors) ni Zabala”, dice un Madelón que espera por ahora con paciencia pero con firmeza- que lleguen los tres o cuatro refuerzos que pidió. “Antes que me lo preguntes, te lo digo: quiero dos delanteros y uno o dos volantes”, dice el entrenador. ¿Nombres?, los ya conocidos y mencionados: Gudiño y Menossi para el puesto de volante; Cuadra y Walter Bou para el de delantero. ¿Llegará alguno de ellos?, por ahora, es difícil.

Con Bou hay un doble problema: 1) su salida del Vitória de Brasil; 2) el arreglo con Boca. No es sencillo, hay que articular bien las dos gestiones y, de hecho, es un jugador “caro” para Unión. Pero entra algo del dinero de Soldano y hay que hacer el esfuerzo. Es lo que pretende Madelón y es lo que necesita Unión, que debe mejorar sustancialmente ese espacio del equipo que en el primer semestre del año pasado con Gamba y Soldano en plenitud- funcionaba muy bien. Y en cuanto a Cuadra, es una gestión en la que Unión tiene un condicionante: que a Racing llegue un delantero. ¿Qué busca Coudet?, el “Morro” García, que es un jugador distinto. Cuadra quiere salir de Racing pero Coudet considera que le puede ser útil. Marcelo Martín, el vice de Unión, estuvo reunido este lunes con Víctor Blanco. “Está abierta la posibilidad pero no es fácil”, confió el dirigente a El Litoral.

A todo esto surgió un nombre que Madelón admitió y con el que hay un acercamiento: Nicolás Mazzola. Tiene 27 años, mide 1,88 y viene de jugar en el O’Higginis de Chile donde hizo 7 goles en 20 partidos. Su mejor paso fue por Gimnasia y Esgrima La Plata. No es el jugador que Madelón pidió, pero el nombre surgió y el técnico lo considera. Es un puesto, el de delantero, en el que “lo que abunda no daña” a la hora de buscar refuerzos en Unión.

¿Qué más?, que a Bottinelli le dieron una fecha de suspensión por su expulsión ante San Martín de San Juan, la cumplió Banfield y jugará ante River. Y que el primer trabajo en la Feliz consistió en ejercicios físicos con pelota y luego movimientos tácticos con salidas desde el fondo, desbordes por afuera y la aparición de delanteros y volantes por adentro para definir. Nereo fue asistido con hielo al final de la práctica pero nada que permita suponer que el experimentado arquero de Unión sea de la partida en la reanudación de la actividad.

“Nereo fue un invento mío”, bromeaba Madelón cuando, terminada la práctica, el técnico se acercó al lugar en el que este enviado especial de El Litoral dialogaba con el arquero rojiblanco. Recordaba, obviamente, aquél debut de Nereo en 2001, en un partido que muchos recuerdan ante Nueva Chicago en Mataderos. Unión jugó muy bien ese día y ganó 3 a 0 en una cancha con mucho barro, pero que no fue impedimento para que se gane bien y jugando bien.

Está claro que el objetivo de Madelón es jugar mucho en este poco tiempo de trabajo. Por lo pronto, Santamarina (en APAND) será el primer rival, este miércoles en horas de la tarde. ¿Después?, Aldosivi en el Puerto (sábado por la mañana) y a esperar el gran encuentro ante Boca, que marcará el debut de Alfaro como entrenador. Y por si fuera poco, se armó un cotejo ante Alvarado, antes del regreso a Santa Fe, para el día siguiente del cotejo ante Boca, seguramente para que se muevan los que no disputen ese partido.

Pero Unión no sólo es lo que Madelón y los jugadores se esfuerzan para que el plantel pueda mejorar, en la cancha, la pálida imagen que dejó en el final de un torneo con muchos altibajos, sino también lo que pasa afuera de ella. ¿Algo más que decir para lo mucho que se ha dicho en estos últimos días?. Sí. Un grupo de dirigentes están de acuerdo con pedir, antes de la asamblea extraordinaria de marzo, que un grupo de especialistas externos analicen los números del club, posiblemente como reacción ante las declaraciones del presidente (“Unión me debe 5 millones de dólares”) y la solicitud de los socios de debatir, en esa asamblea, la deuda real del club, sobre todo con el presidente, algo que, evidentemente, el balance no refleja fehacientemente.