Martes 08.01.2019 - Última actualización - 13:37

La víctima tiene 30 años. Un delincuente fue atrapado por los vecinos. Otro rufián escapó con la moto robada.

Gravísimo hecho en barrio Ciudadela Quiso evitar un robo y terminó apuñalado

Danilo Chiapello | dchiapello@ellitoral.com

El tradicional barrio de Ciudadela ya no es lo que era. Ya no son los goles que retumban en las tribunas de la cancha de Gimnasia y Esgrima los que sacuden a sus vecinos. Hoy la conmoción es producto de robos y asaltos que se suceden a toda hora.



Y fue en la siesta del lunes cuando un gravísimo hecho volvió a quebrar la calma de este lugar.



La secuencia comenzó minutos después de las 14 y se desarrolló en las inmediaciones del histórico club GyE del barrio.



De pronto, un hombre al mando de una motocicleta detiene su marcha para acercar a su hija hasta la casa de una amiga. Pero el momento es aprovechado por dos delincuentes que se lanzan contra el motociclista, con la intención de robarle su vehículo.



Los rufianes son dos hombres de entre 30 a 35 años. Ambos actúan a cara descubierta y uno de ellos lleva en sus manos un cuchillo.



El atraco callejero fue advertido por un vecino que, sin dudar, salió en defensa del motociclista y se trabó en lucha con uno de los malvivientes.



Sin embargo, la refriega tuvo un final poco feliz, porque el ladrón asestó un “puntazo” al valiente vecino en el pecho.



La herida provocó una lógica merma en el ánimo de la víctima y esta circunstancia fue aprovechada por el rufián para darse a la fuga a la carrera.



No obstante, a esta altura ya otros vecinos se habían sumado a la acción y fueron éstos quienes corrieron varias cuadras al delincuente hasta que finalmente lograron atraparlo en plena calle.



El dato frustrante de esta historia es que el revuelo fue aprovechado por el otro maleante, quien finalmente sustrajo la moto en cuestión con la que se dio a la fuga.

La agresión, como las corridas y la captura. se produjeron en los alrededores de la cancha de Gimnasia y Esgrima.Foto: El Litoral

“Esto da bronca”



“Yo estaba en la puerta cuando veo la situación... Eran dos tipos que querían robarle la moto. Salgo para defenderlo y me agarro con uno de los ladrones, pero terminé apuñalado en el pecho”, dijo el valiente vecino (que prefiere hacer reserva de su identidad) en diálogo con El Litoral.



“Después, varios vecinos se metieron, los corrieron y agarraron a uno. Pero da bronca porque el otro malandra se terminó llevando la moto con la que escapó. Después vino enseguida la policía y la ambulancia con la que me llevaron al hospital”, agregó.



En cuanto a la herida sufrida el hombre comentó que “los médicos me dijeron que por el momento no me van a poner puntos, porque al no saber el estado del cuchillo (si estaba oxidado o sucio) en caso de infección es mejor dejar que la lesión drene hacia afuera”.



El barrio está “jodido”



El violento robo era hoy el comentario obligado entre los distintos vecinos de la barriada.



* “La verdad es que este barrio ahora está re ‘jodido’. Ya son muchos los robos que se dan en la calle o en casas de familia. Además vemos que hay gente que no es del barrio que están dando vueltas todo el día. Están viendo a quién van a golpear”, dijeron.



* “Acá la situación es muy preocupante. Hemos armado entre los vecinos un grupo de whatsapp para avisarnos cuando pasa algo. Pero lo de ayer fue tremendo con lo de este chico apuñalado. Hace 40 años que vivo acá y nunca pasó esto. Están entrando a las casas o te agarran en el calle. Y es cada vez peor, porque ahora están armados. Ya no sabemos qué hacer. No podemos vivir encerrados”, se quejaron.