Enfurecido con Telefe, Marley descargó en Twitter

Jueves 10.01.2019

El conductor expresó su enojo en Twitter hacia el canal donde trabaja desde hace más de 20 años ¿Por qué?

Alejandro Wiebe, el carismático y divertido conductor es uno de los favoritos de la TV, que casi no deja ver sus momentos de enojo. Es ello que sorprenden las declaraciones negativas que expresó en la red social del pajarito este miércoles por la noche, contra el canal para el que trabaja hace más de 20 años.

Marley, que el próximo lunes 14 de enero volverá a la pantalla por Telefe con "Minuto para ganar”, se enfureció al arribar a los estudios de la emisora para los ensayos del programa y sorprenderse con el hecho de que no iban a empezar en el horario estipulado debido a un protocolo de seguridad que se estaba desarrollando en ese momento, y del cual no había sido notificado.

Acto seguido, descargó su malestar en Twitter y hasta soltó las siglas de un popular insulto: "Me despierto a las 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un 'simulacro de evacuación'. Genios. Vine al pedo. Lpmqlp" en un tweet que a las pocas horas decidió emilinar.

El enojo persistió durante unos momentos, en los que continuó su descargo por la supuesta falta de profesionalismo de Telefe, lo que produjo un período de espera por parte del conductor para poder comenzar su labor.

Tiempo después, ciertamente más calmo, Marley recuperó su habitual tono impronta en redes sociales, donde se divirtió mostrando lo que hacía en el camarín de Susana Giménez, que le prestó Telefe. Poco después, pasó a promocionar su programa de juegos que comenzará una nueva temporada el lunes a las 21.30.