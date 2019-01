https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.01.2019 - Última actualización - 10:36

10:29

La convocatoria es para las 19 en la costanera de la capital provincial, a la altura del Club Regatas.

En la ciudad de Santa Fe Autoahorristas realizan este domingo una marcha

Autoahorristas de ciudades de Santa Fe, Paraná y de otras localidades de la región organizaron una movilización para este domingo por la tarde.

A través de las redes sociales (un grupo de Facebook que no para crecer en número y casos similares y otro en WhatsApp) los damnificados se contactaron para realizar reclamos en conjunto.

Este domingo desde las 19 se convocan para movilizarse en la Costanera santafesina desde el Club Regatas SF.

Reunión

Esta semana, ahorristas de Santa Fe y Paraná fueron recibidos por los titulares de la Defensoría del Pueblo de ambas provincias. El denominador común es que las cuotas de los planes de financiamiento para llegar a un auto 0KM se fueron a las nubes y los sueldos no alcanzan para pagarlas.

Así lo destacaron algunos de los que participaron de esa reunión. Por ejemplo, una mujer quien en 2016 compró un Fiat Palio 1.4 base, “a un valor de $ 104.000 pesos. A la fecha me lo están cobrando $ 550.000, y la cuota que empecé pagando a $ 1.000 hoy me cuesta $ 11.500. Ya pagué 50 cuotas y todavía me quedan 30”, describió con angustia. “Si quiero saldarlo, hoy me piden $ 250.000, y no los tengo”.

Similar es lo que sucede con otro autoahorrista afectado de la ciudad de Paraná. “La gente no sabe cuánto va a pagar el mes próximo. Los aumentos mínimos son de $ 500 todos los meses”, aseguró y detalló su situación personal: “Tendría que estar pagando de cuota $ 3.800 y hoy por hoy pago $ 9.000. Son 84 cuotas y en mi caso tengo pagas 30”.

Los grupos de Facebook y WhatsApp

Facebook: "Este es un grupo de Damnificados por los grupos de Auto ahorros, sin fines de lucro, que tiene como finalidad, difundir nuestros derechos, informarnos y unirnos en esta lucha contra el robo de nuestros ahorros", se auto definen. Ingresá.

WhatsApp: También por WhatsApp los damnificados se convocan para unificar el reclamo. Este domingo marchan en la ciudad de Santa Fe. Ingresá al grupo.