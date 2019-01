https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.01.2019

16:41

“Chiqui” Tapia en un mano a mano con El Litoral "Lo mejor que nos puede pasar en Argentina, es que clubes como Unión o Colón salgan campeones"

Enrique Cruz (h)

(Enviado Especial a Mar del Plata)



Sorprendió verlo, aunque se sabe que si algo no abandona Claudio Tapia son sus orígenes, sus raíces. Por eso, que el presidente de la Afa esté en el predio de Aldosivi viendo un amistoso de Barracas Central con la reserva del “Tiburón”, no es algo que deba llamar la atención. Tapia es Barracas Central. Es su club, es su génesis como dirigente, su lugar en el mundo quizás y no escapa a la posibilidad de verlo. Siempre. Aún en un amistoso, desafiando al viento y a la posibilidad escasa que su agenda le permite para tomarse unos días de descanso.



Habló con El Litoral. Obviamente que el tema selección se imponía, pero también se refirió al fútbol de Santa Fe y tuvo palabras muy elogiosas hacia ambas dirigencias, las de Unión y Colón, poniendo especial énfasis en la figura de uno de ellos: del vicepresidente de Unión, Emilio Lamas.



-¿Qué tiene para decir de las declaraciones de Gallardo?



-Ante todo, Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino y es un entrenador ideal para la selección. Ocurre que él fue muy claro en su momento cuando habló de que este no era su tiempo, que estaba cómodo en River y hasta extendió su contrato con el club. Evidentemente, había una clara intención de Gallardo de seguir en River y varias veces leí y escuché que él dijo que no es su tiempo de estar en la selección.



-¿Y Messi?



-¿Qué pasa con Messi?



-¿Cree que va a volver a la selección en estos amistosos ante Venezuela y Checoslovaquia en marzo?



-Si Scaloni lo convoca, seguro que va a volver.



-Entonces podemos gastar a cuenta de que Messi va a volver en marzo a la selección



-Si yo tuviese que dar la respuesta definitiva te digo que sí, porque lo quiero de vuelta en el equipo. Pero el que manda, el que hace las convocatorias, es Scaloni. Si él lo llama, Lionel vuelve.



-¿Cómo se hace desde el interior para pelear con los grandes de Buenos Aires?



-Entiendo a ustedes porque la grieta económica es grande, pero yo soy un convencido de que lo mejor que le puede pasar al fútbol argentino es que un club chico, y si es del interior, mejor, sea campeón. Por eso me puse contento con el título de Rosario Central en la Copa Argentina y por eso también, cuando Lanús peleó la Libertadores, para mí era regocijante y muy beneficioso para el fútbol argentino.



-A propósito, ¿cómo vé al fútbol de Santa Fe?



-Unión y Colón son dos clubes muy bien administrados por lo que observo. En Colón llamó la atención la manera en que lo levantaron, porque realmente estaba mal. Y en Unión sé muy bien la capacidad de sus dirigentes A propósito, ¿renunció Lamas?



-Tiene la renuncia redactada, estuvo a punto de presentarla pero la puso en el freezer



-¿Es cierto que está enfrentado con el presidente?, ¿Qué no estuvo de acuerdo con lo que pasó con Soldano?



-Digamos que algo de eso hay, como para no abundar en detalles



-Es una pena que Unión pierda a un dirigente tan capaz como Emilio Lamas, lo conocí hace un tiempo y sinceramente me parece un muchacho inteligente y que supo, en todo momento, defender con fuerza y argumentos los intereses de su club. Igual que Marcelo Martín, otro de los muy buenos dirigentes que hay en ese club.



-¿Y en Colón?



-En Colón conozco y charlo con el presidente, con José Vignatti. Es un club ordenado, al igual que Unión. Me da la impresión de que hacen las cosas bien y por algo lograron llegar a este sitial en el que los veo afirmados en Primera ¿Cómo está Pumpido?



-Y ahí anda, ahora es una especie de polirrubro porque está en los medios y vuelca allí también sus experiencias y conocimientos



-Le tengo un gran respeto, siempre charlamos y es bueno escuchar a personas como él y los otros campeones del mundo. El día de mi cumpleaños lo invité y me trajo de regalo un alfajor enorme, de los santafesinos, como de 8 kilos. ¡Todavía lo estamos comiendo!