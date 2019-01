https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 13.01.2019

El lado B de la política Primero la foto, después los nombres

El Litoral | politica@ellitoral.com

Luego de una difundida entrevista sobre la que en principio no hubo mayores comentarios, el gobernador Miguel Lifschitz salió a dejar en claro públicamenta su idea de que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna sería “un gran candidato” a Presidente, porque “es una figura de consenso, prestigiosa, reconocida, valorada por los ciudadanos”.

“La charla fue buena porque permitió repasar un poco un diagnóstico de la Argentina, que compartimos, y una mirada hacia el futuro y la necesidad de encontrar una respuestas que le deben dar los dirigentes políticos, una respuesta alternativa que permita superar la polarización extrema, romper la grieta y avanzar con un proyecto de futuro que dé vuelta la página y que de atrás las divisiones”, sostuvo.

En cualquier caso, el mandatario aclaró que “no hablamos de candidaturas. Él tiene sus tiempos y por ahora no ha definido su decisión, pero me da la sensación de que va a ser parte. Sería un gran candidato”. Y, como para no habilitar ni clausurar ninguna otra lectura, deslizó que acompañarlo como candidato a vicepresidente “sería un honor y un privilegio”, aunque aclaró que en la charla “no se habló de nombres”.