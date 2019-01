https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.01.2019 - Última actualización - 11:44

11:42

La empresa Edenor denunció en Twitter una conexión clandestina en un local de comidas de la conductora. Ella aclaró la situación

Un local comercial que lleva su firma, se encontraba “enganchado” de la luz Luego de las críticas por robo de energía, Maru Botana salió a defenderse La empresa Edenor denunció en Twitter una conexión clandestina en un local de comidas de la conductora. Ella aclaró la situación La empresa Edenor denunció en Twitter una conexión clandestina en un local de comidas de la conductora. Ella aclaró la situación

El pasado jueves comenzó el escándalo tras una publicación en la cuenta de Twitter de la empresa Edenor: "Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas", indicanba el texto, junto a una foto de un local de comidas de Maru Botana.

Algunas horas más tarde, se supo que si bien el negocio llevaba su nombre, ella no estaba relacionada con la administración, puesto que se trataba de una franquicia que es manejada por Alejandro Stoessel, padre de la jóven estrella pop, Tini.

Aún así, la cocinera fue duramente atacada en las redes y por tal motivo, decidió romper el silencio y aclarar la situación. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, comenzó "Estoy muy angustiada, me cayó una bomba".

Acto seguido, explicó que siempre se ocupa de cuidar la marca Maru Botana, que existe hace más de 25 años y que el local en cuestión era una franquicia: "Fue la primera y me costó un montó tomar la decisión, porque me ocupo de que esté siempre bien la parte de la cocina, la gastronomía, la pastelería, leo los comentarios. Me ocupo de todo y nunca imaginé que mis franquiciados no se fueran a ocupar de esto".

Siguió comentando su estado anímico “Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí que la marca tiene mi cara, ni nombre, todo y me pegó mucho. Estoy tratando de solucionar esto, me estoy ocupando, les pido disculpas y sepan entender que no tengo nada que ver".

La simpática conductora no solo se mostró afectada por la situación, sino también se presentó ciertamente dolida por los dichos de la gente en las redes, muchos de ellos agresivos: "Los comentarios que hacen me duelen un montón, tengo una familia y a veces esos comentarios son muy hirientes, los entiendo, pero trato de hacer lo mejor posible”.

“Entiendan que no tengo nada que ver y que me estoy ocupando a fondo de este tema", dijo Botana para cerrar su el último de sus videos, que continúan como última publicación en su perfil.