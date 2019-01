https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 32 años el ex Colón llegó al Xeneize Boca presentó a Marcos Díaz

El arquero Marcos Díaz fue presentado hoy como refuerzo de Boca Juniors, junto al paraguayo Junior Alonso, y reconoció la importancia del entrenador Gustavo Alfaro, a quien tuvo en Huracán, en su llegada al club. ‘Suma que el entrenador te conozca. Él me pidió y tuvo que ver en mi llegada. Es importante que te pida el cuerpo técnico y también la dirigencia. Eso también fue clave‘, reconoció Díaz al ser presentado como flamante refuerzo ‘xeneize‘, durante una conferencia de prensa en Cardales.



El ex arquero de Huracán y el defensor paraguayo Junior Alonso estuvieron junto al presidente, Daniel Angelici, y el secretario técnico, Nicolás Burdisso.

📽️ #BienvenidoMarcos | Luego de realizarse la revisión médica, Marcos Díaz selló su vínculo con #Boca y ya está listo para sumarse a la pretemporada con el plantel de Gustavo Alfaro. ¡No te pierdas las primeras horas del arquero en la Bombonera! pic.twitter.com/WBpz9y7mbB — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 11 de enero de 2019



Díaz, de 32 años, reconoció que tanto Alfaro como la dirigencia, que también lo buscó cuando se lesionó Esteban Andrada, lo pidieron y remarcó que llega ‘para pelear un puesto‘.‘Vengo a pelear y a ganarme el puesto y a sumar desde donde me toque. Tengo 32 años y trataré de aportar mi experiencia‘, manifestó el arquero surgido de Colón pero que los últimos cinco años brilló en Huracán.



‘Voy a estar siempre agradecido a Huracán porque tiene mucho que ver que hoy esté en Boca. Me hubiera gustado otra salida pero estoy tranquilo porque dejé todo, siempre cumplí y me porté bien‘, expresó el santafesino que llegó con el pase en su poder ya que su vínculo con el ‘globo‘ finalizó a fines del año pasado. ‘Estoy en un pico alto de mi carrera y en una buena edad para un arquero. Para jugador puedo ser viejo pero para ser arquero me falta. Terminé atajando bien el torneo con Huracán‘, destacó Díaz, quien peleará la titularidad con Esteban Andrada ya que Agustín Rossi está próximo a continuar su carrera en la liga MLS de Estados Unidos.



‘Yo quiero jugar siempre y voy a trabajar para ser el arquero titular al igual que Esteban. Somos los dos altos, él es más joven y más agilidad y en cuanto a experiencia estamos parejos‘, comparó.



El plantel de Boca Juniors se entrenó hoy en doble turno en Cardales y mañana repetirá la rutina en el último día de pretemporada en dicha localidad de la zona norte del conurbano bonaerense. Se espera que mañana se sumen los otros dos refuerzos: el colombiano Jorman Campuzano e Iván Marcone, quien luego de someterse a los estudios médicos, habló con la prensa y confesó que su ‘deseo‘ era jugar en Boca. ‘Mi deseo era estar en Boca. Cuando llegó la oferta no lo ducé porque era un objetivo muy grande desde lo futbolístico‘, señaló el ex Arsenal, Lanús y figura de Cruz Azul, de México.



El miércoles, parte del plantel -en principio mayoría de titulares- viajarán en vuelo chárter hacia Mar del Plata para el primer amistoso de la pretemporada, que se jugará ese mismo día desde las 22.10 en el estadio José María Minella de la ciudad ‘feliz‘.