Confirmaron que Maroon 5 dará el show de entretiempo en el Super Bowl

La banda estadounidense Maroon 5 animará el entretiempo del Super Bowl 2019, la final de fútbol americano, que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tras la negativa de varios artistas en solidaridad con el jugador que protagonizó una serie de protestas por la discriminación racial.

Así lo confirma la agencia de DPA, que a la vez da cuenta del rechazo previo de Rihanna, Pink y Nicki Minaj de ser parte del show en apoyo a Colin Kaepernick, el deportista que en 2016 comenzó a arrodillarse cuando sonaba el himno local antes de los partidos, para protestar por la brutalidad policial y otras diferencias sociales marcadas por cuestiones raciales.

De esta manera, la agrupación liderada por Adam Levine se suma a un largo listado que incluye a The Rolling Stones, Madonna, Prince, U2, Michael Jackson y Bruce Springsteen, entre otras grandes figuras que actuaron en el famoso acontecimiento que cada año es presenciado por 71.000 espectadores y seguido unos 160 millones de televidentes.

🚨 It’s official: @maroon5 will take center stage at @SuperBowl LIII! They will be joined by @trvisXX and @BigBoi. #SBLIII 🚨 🔥 pic.twitter.com/ApLrxzgWP4