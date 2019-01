https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través de las redes sociales el “santo” informó que el futbolista ya se sumó al plantel que realiza la pretemporada.

Estuvo un año en el tatengue "Droopy" Gómez se fue de Unión y jugará en San Martín de Tucumán

Un año pasó desde que Rodrigo “Droopy” Gómez llegó a Santa Fe para vestir la camiseta de sus amores; la rojiblanca de Unión. Sin la continuidad esperada, el futbolista dejó en las últimas horas el plantel tatengue para sumarse a San Martín de Tucumán.

El “santo” informó a través de las redes sociales que el jugador, que debutó en Primera División en Argentinos Jrs, se sumó al plantel que conduce Walter Coyette y se acopablaba a los trabajos de pretemporada.

De acuerdo a la información que da a conocer el portal de noticias La Gaceta de Tucumán Gómez llega a San Martín en carácter de préstamo.

Días atrás el propio “Droopy” se despedía de Unión a través de sus redes sociales. “Simplemente gracias Tate, cumplí la palabra de venir y ayudar a la institución y compañeros a conseguir un logro histórico, y se consiguió !! Me llevo el cariño de todos los tatengues de verdad para siempre, hoy nuestros caminos se separan, pero no tengo dudas de que nos volveremos a encontrar, no es una despedida sino un hasta luego !! Gracias a mis compañeros y toda la gente del club, se los va a extrañar!!!”, publicó en Instagram.