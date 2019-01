https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.01.2019 - Última actualización - 17:51

17:49

Tras la polémica

Marcelo Bielsa admitió el "espionaje" y asumió que es el "único responsable"

El entrenador de Leeds United convocó a una conferencia de prensa donde puntualizó que el hecho "no es ilegal" porque no se encuentra "restringido, ni especificado" en ningún lado.

Foto: Archivo



Tras la polémica Marcelo Bielsa admitió el "espionaje" y asumió que es el "único responsable" El entrenador de Leeds United convocó a una conferencia de prensa donde puntualizó que el hecho "no es ilegal" porque no se encuentra "restringido, ni especificado" en ningún lado. El entrenador de Leeds United convocó a una conferencia de prensa donde puntualizó que el hecho "no es ilegal" porque no se encuentra "restringido, ni especificado" en ningún lado.