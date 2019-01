https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta noche el sabalero se mide ante el “Bolso” en Uruguay

El Nacional del "Barba" espera al "nuevo" Colón de Julio Comesaña

Esta noche, a partir de las 21 en el estadio Parque Artigas de la ciudad de Paysandú, el equipo dirigido por el ex DT rojinegro, Eduardo Domínguez, recibirá justamente a gran parte de sus ex dirigidos para jugar un partido amistoso a beneficio. El plantel colonista se quedará en tierras charrúas hasta el sábado por la mañana.

El Litoral / deportes@ellitoral.com Esta noche, Colón jugará su segundo amistoso de pretemporada (el lunes último venció a Rampla Juniors de Montevideo en el Brigadier López). El rival para hoy a las 21 es Nacional, uno de los dos “grandes” del fútbol uruguayo (junto con Peñarol), que desde principio de año es dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez. El cotejo se jugará en el Estadio Parque Artigas de la localidad de Paysandú, y en la previa, los organizadores del duelo internacional aprovecharon para convocar a una conferencia de prensa y destacar el deseo de que estos encuentros se tornen más habituales en la ciudad. Tenés que leer Prohíben el acceso a los estadios a hinchas de Colón El partido, organizado por la Liga de Fútbol de Paysandú y por la Intendencia Departamental, servirá de preparación para ambos equipos de cara a la temporada 2019, y para los tricolores significará el segundo cotejo de exigencia en sólo tres días, ya que se midieron con River Plate el martes (ver aparte). “Cuando nos propusieron formalizar este espectáculo en Paysandú nos pareció muy interesante. Hay todo un desafío por delante, tanto organizativo como logístico. Si bien la Liga está acostumbrada a organizar espectáculos, esto tiene carácter internacional, por lo que hay que redoblar esfuerzos para que todo salga impecable”, comentó Nelson Manzor, presidente de la Liga de Fútbol, en rueda de prensa. A su vez, destacó que “sería bueno lograr que Paysandú pueda afirmar este tipo de espectáculos internacionales, como sucede en el Este en esta época del año, motivando a la gente y a las instituciones. La ciudad tiene un estadio de fútbol muy bueno y en la vuelta es difícil encontrar uno con las comodidades del Estadio Artigas, con casi 20 mil localidades”. Manzor mencionó que se encuentran trabajando en el aspecto de la seguridad, “que no es un tema menor”. Pese a que en el interior los partidos y las hinchadas están más “controlados”, se anuncia la llegada de aficionados de la capital y también de Argentina, que pueden exigir un poco más en ese sentido; por lo que se procurará “preservar” el orden prestando más atención. El titular de la Liga también dijo que realizaron este mismo lanzamiento en Colón, Entre Ríos, con el objetivo de “incentivar el deporte en conjunto” con los vecinos. “Es bueno proyectarnos del otro lado del río”, concluyó. De su lado, Julio Logiurato, director de Deportes de la Intendencia, subrayó el hecho de que los hinchas de Nacional de la región tengan la oportunidad de observar a sus jugadores en un partido “de primer nivel”. “Nacional tiene jóvenes valores que están surgiendo, mientras que Colón jugó la última Copa Sudamericana, donde eliminó a San Pablo, y es una institución importante de Argentina”, dijo en conferencia de prensa. “A través de diversas tratativas que no han sido fáciles hemos llegado a la concreción de este encuentro, donde quiero destacar el trabajo que hemos realizado en forma conjunta con la Liga de Fútbol, como ha sucedido en otras oportunidades”, continuó Logiurato. El jerarca comentó que parte de la recaudado se “volcará en instituciones sociales del medio”, sin especificar cuales. Preliminar La parcialidad de Nacional se ubicará en las tribunas Este y Sur, sobre Bulevar Artigas y calle Colón respectivamente. Los hinchas de Colón se colocarán en la tribuna Norte sobre calle 25 de Mayo. A las 19.15 habrá un preliminar entre la selección Sub 17 de Paysandú y un combinado de Guichón. Los 23 convocados De este listado saldrá el elenco titular que esta noche enfrentará a Nacional desde las 21 en el Estadio Parque Artigas: Leonardo Burián, Fabricio Hass, Gustavo Toledo, Alex Vigo, Jonathan Galván, Emmanuel Olivera, Andrés Cadavid, Guillermo Ortiz, Franco Quiroz, Gonzalo Escobar, Matías Fritzler, Franco Zuculini, Adrián Bastía, Guillermo Celis, Marcelo Estigarribia, Mateo Hernández, Chrstian Bernardi, Tomás Chancalay, Luis Rodríguez, Leonardo Heredia, Nicolás Leguizamón, Tomás Sandoval y Gonzalo Bueno.

