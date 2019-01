Calamaro homenajeó a "la dinastía Deicas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En “La hora de los magos”, elogió a Rubén “Cacho” Deicas, al pasar música de Los Palmeras (“los dioses de la cumbia argentina”) y a su hijo Cristian (alias “Matt Hungo”) al repasar canciones de Astro Bonzo (“el mejor grupo de lo que entendemos por rock argentino”).

Redacción de El Litoral

“De Santa Fe, ya escuchamos ayer mismo según mi calendario el arte de los dioses de la cumbia argentina, Los Palmeras; y hoy escuchamos a la segunda generación santafesina: estas guitarras zeppelinianas que lo tienen todo. Qué buenos los Astro Bonzo de Santa Fe”. Así presentó Andrés Calamaro (bajo su seudónimo DJ Loto Volador) a “la dinastía de Santa Fe” integrada por Rubén Héctor “Cacho” Deicas, el vocalista de la leyenda de la cumbia local, y Cristian Rubén “Matt Hungo” Deicas, figura del rock de la ciudad. Lo hizo en “La hora de los magos”, el programa que conduce cada medianoche por FM La Patriada de Buenos Aires (la misma donde Carlos “Indio Solari programa música junto a su biógrafo Marcelo Figueras).

Para “el Salmón”, Cacho Deicas es “el Mick Jagger de la cumbia sentimental, melódica, la cumbia de los acordeones buenos del río Paraná”; y Cristian es “el guitarrista de grupo que vamos a escuchar esta noche: estamos hablando de Astro Bonzo, según un servidor el mejor grupo de lo que entendemos por rock argentino”. Con esos elogios le dedicó 50 minutos a los santafesinos, con canciones de sus dos últimos materiales, “Electrocutar” y “Refugio”: pasaron así “Cantata de puentes amarillos” (versión de la obra de Luis Alberto Spinetta), “Canción hippie para un eunuco”, “Una chica con el pelo azul”, “El rock del mundo nuevo”, “Blues del Túnel”, “Hombre alucinado”, “Llamame”, “Malvones”, “Blues del Negro Adán” y “Cortacaminos”.

El artista devenido conductor contó con el testimonio de Nico Landa (ex Mala Suerte y Los Auténticos Decadentes, actual Los Animalitos y compañero escénico de Marcelo “Cuino” Scornik), quien compartió escenarios con Astro Bonzo: “Cacho no es autor, es un intérprete tremendo; el Marcos Camino, que es el acordeonista de Los Palmeras es más autor. Pero ellos, trabajan muchos con autores por fuera del grupo y con músico tradicional que versionan. El Matt Hungo, que es el guitarrista rockero, zeppeliniano, es autor de los temas de Astro Bonzo. Él no canta, es un guitarrista gordo y hermoso”.