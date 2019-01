https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.01.2019 - Última actualización - 12:27

12:25

"No estamos ante un brote"

Confirmaron 4 casos de hantavirus en Buenos Aires

El Director de Epidemiología del ministerio de Salud de Buenos Aires confirmó los 4 casos en la provincia y explicó que "no estamos ante un brote de hantavirus".

El Litoral El Director de Epidemiología del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa, informó este jueves que ya son cuatro los casos de hantavirus registrados en el territorio bonaerense, al confirmarse el contagio de tres casos en San Pedro, Zárate y Navarro, que se suman al paciente infectado en Lomas de Zamora. Tenés que leer En 2018, en Santa Fe se registraron 15 casos de hantavirus Sin embargo, Insúa dijo en declaraciones a Télam que "no estamos ante un brote" en el distrito más poblado del país. El funcionario aseguró que los casos son el del hombre de 26 años internado en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora; el paciente de San Pedro de 41 años que se encuentra en la Clínica Constituyentes de Morón; una joven de 20 años de Navarro internada en General Rodríguez y un hombre de Zárate. “Están todos bien y evolucionando favorablemente. El paciente de Zárate está más complicado y seguimos su evolución día a día”, manifestó Insúa. Detalló que el paciente de Zárate tiene "una falla multiorgánica en el sistema renal, respiratorio y hepático, por lo que se lo está compensando" y apuntó que se sospecha que contrajo la enfermedad en su trabajo, en el Puerto de ese distrito. "Ya enviamos a equipos de respuesta rápida para combatir roedores en el área y evitar nuevos casos", expresó Insúa. Por otro lado, insistió en que "en todos los casos se trata de una cepa distinta a la de Epuyén", en Chubut, donde se produjo un brote que provocó diez muertos, que "la situación sigue dentro de lo habitual en la provincia" y que se espera la aparición de "más casos". "En Buenos Aires solemos tener 25 casos por año. Estamos dentro de lo habitual, por lo que no hay que alarmarse porque no hay contagio interhumano ni hubo fallecidos. En todos estos casos el contagio se dio de roedor a persona y no de persona a persona (como en Epuyén)", finalizó. Esta mañana se confirmó que una mujer de 20 años oriunda del municipio bonaerense de Navarro se encuentra internada en el hospital Sommer de General Rodríguez tras haberse contagiado de hantavirus cuando limpiaba un depósito. El secretario de Salud de Navarro, Angel Pereyra, explicó en una conferencia de prensa que tras haber atendido a la mujer en el hospital de San Antonio de Padua de ese distrito, se la trasladó al Sommer, que es un centro de salud "de mayor complejidad". El director del hospital de San Antonio de Padua, José H. De la Cruz, precisó que "la paciente ingresó por un cuadro febril y al día siguiente mejoró. El martes acudió nuevamente a la guardia, donde fue tratada, pero el sábado decidimos internarla porque tenía dificultades respiratorias y el domingo la trasladamos al hospital Sommer". De la Cruz precisó que el domingo se tomó una muestra, que fue enviada a Pergamino para ser analizada y que 72 horas después se confirmó que se trataba de hantavirus. "Anoche me informaron que la mujer está mucho mejor. Hay que esperar 48 horas para ver cómo evoluciona", precisó De la Cruz y aclaró que "el contagio de esta cepa no es interhumano, como se dio en el sur". Con información de Télam