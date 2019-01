https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.01.2019 - Última actualización - 17:54

17:52

No se sabe nada de ella desde el martes

Buscan a una mujer que antes de desaparecer activó dos veces botón antipánico

Carla Soggiu, de 28 años y madre de dos hijos, tiene ese dispositivo por las amenazas que sufre por parte de su ex marido.

Foto: Captura digital



