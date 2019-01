https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En conferencia de prensa

Sampaoli: "No conocía la situación financiera de Santos, pero necesitamos refuerzos"

El ex DT del seleccionado argentino manifestó: "El equipo terminó décimo sabiendo que se iban varios jugadores y con la llegada de un nuevo entrenador había que potenciar eso con nuevos jugadores".

El entrenador de Santos de Brasil, Jorge Sampaoli, dijo este viernes que no estaba al tanto de "la situación financiera del club" y expuso el compromiso de las autoridades por cumplir con los refuerzos para esta temporada. "No estaba enterado de la situación financiera del club. El equipo terminó décimo sabiendo que se iban varios jugadores y con la llegada de un nuevo entrenador había que potenciar eso con nuevos jugadores. De eso se habló en la reunión con los dirigentes y de la promesa de contemplar esa realidad; espero que suceda", señaló Sampaoli en conferencia de prensa. El ex DT del seleccionado argentino de fútbol señaló que el club donde brillaron Pelé y Neymar le otorgó la "oportunidad de pelear títulos", pero destacó la intención de contar con "un equipo potenciado". Las transferencias de los delanteros Gabriel "Gabigol" Barbosa a Flamengo y de Rodrygo, con futuro en Real Madrid de España, le quitaron nombres de jerarquía y calidad al ataque de Santos. Tenés que leer Sampaoli habló de su paso por la Selección Argentina: "El dolor dura mucho" Hasta el momento, el "peixe" incorporó al venezolano Yeferson Soteldo, de 21 años, y está cerca de concretar el pase del central colombiano Felipe Aguilar. Según el diario brasileño "Globo Esporte", Santos negocia un préstamo de 22 millones de dólares para equilibrar sus finanzas, con el segundo pago de la venta de Rodrygo como aval y los que percibirá a partir de julio. Jorge Sampaoli, santafesino de 58 años, fue presentado como DT de Santos el 13 de diciembre de 2018, y es el entrenador mejor pago de la liga brasileña. Con información de Télam