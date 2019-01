Diez nominaciones al Oscar para "Roma"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nominado como Director, Guionista y Director de Fotografía, Alfonso Cuarón hace historia al llevar su obra simultáneamente a los rubros de Mejor Película y Película en Lengua Extranjera.

El Litoral | cultura@ellitoral.com

Alfonso Cuarón está haciendo historia con “Roma”, batiendo récords para un filme latinoamericano, con diez nominaciones a los Oscar, compitiendo a la vez en las categorías de Mejor Película y Película en Lengua Extranjera (representando a México). Cuarón es candidato a la vez como Mejor Director, Director de Fotografía y Guionista, mientras que Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira van por el premio de Actriz Principal y Actriz de Reparto, respectivamente. Las otras categorías son Diseño de Producción (Eugenio Caballero), Mezcla de Sonido, Edición de Sonido.

En un austero evento en vivo (con apenas unos estantes con estatuillas como fondo) y en dos tandas, los comediantes Kumail Nanjiani (“Silicon Valley”) y Tracee Ellis Ross (“Black-ish”) fueron los encargados de revelar quiénes competirán por los premios, que se entregarán el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Rami Malek como Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, Mahershala Ali por “Green Book” y la canción “Shallow”, que Lady Gaga hizo junto a Mark Ronson para “Nace una estrella”. siguen posicionándose en la temporada de premios. Otro fenómeno es el gran éxito de nominaciones para una película de súper héroes como “Black Panther”.

Todos los nominados

Mejor Película: “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Green Book”, “Roma”, “Nace una estrella”, “El vicepresidente”.

Director: “Spike Lee” (“BlacKkKlansman”), “Paweł Pawlikowski” (“Cold War”), “Yorgos Lanthimos (“The Favourite”), Alfonso Cuarón (“Roma”), Adam McKay (“El vicepresidente”).

Actriz Protagónica: Yalitza Aparicio (“Roma”), Glenn Close (“The Wife”), Olivia Colman (“The Favourite”), Lady Gaga (“Nace una estrella”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”).

Actor Protagónico: Christian Bale (“El vicepresidente”), Bradley Cooper (“Nace una estrella”), Willem Dafoe, “At Eternity's Gate”, Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”), Viggo Mortensen (“Green Book”).

Actor de Reparto: Mahershala Ali (“Green Book”), Adam Driver (“BlacKkKlansman”), Sam Elliott (“Nace una estrella”), Richard E. Grant, (“Can You Ever Forgive Me?”), Sam Rockwell (“El vicepresidente”).

Actriz de Reparto: Amy Adams (“El vicepresidente”), Marina de Tavira (“Roma”), Regina King (“If Beale Street Could Talk”), Emma Stone (“The Favourite”), Rachel Weisz (“The Favourite”).

Fotografía: “Cold War”, “The Favourite”, “Never Look Away”, “Roma”, “Nace una estrella”.

Película en Lengua Extranjera: “Roma” (México), “Cold War” (Polonia), “Shoplifters” (Japón), “Capernaum” (Líbano), “Never Look Away” (Alemania).

Guión Original: “First Reformed”, “Green Book”, “Roma”, “The Favourite”, “El vicepresidente”.

Guión Adaptado: “The Ballad of Buster Scruggs”, “BlacKkKlansman”, “Can You Ever Forgive Me?”, “If Beale Street Could Talk, “Nace una estrella”.

Edición: “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Green Book”, (“El vicepresidente”).

Película de Animación: “Los Increíbles 2”, “Mirai”, “Isle of Dogs”, “WiFi Ralph” y “Spider-Man: un nuevo universo”.

Diseño de vestuario: “The Ballad of Buster Scruggs”, “Black Panther”, “The Favourite”, “Mary Poppins Returns”, “Mary Queen of Scots”

Banda Sonora: “Black Panther, “BlacKkKlansman”, “If Beale Street Could Talk”, “Isle of Dogs”, “Mary Poppins Returns”.

Canción: “All The Stars” (“Black Panther”), I’ll Fight (“RBG”), Shallow (“Nace una estrella”), “The Place Where Lost Things Go” (“Mary Poppins Returns”), “When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (“The Ballad of Buster Scruggs”).

Diseño de Producción: “Black Panther”, “The Favourite”, “First Man”, “Mary Poppins Returns”, “Roma”.

Efectos Especiales: “Avengers: Infinity War”, “Christopher Robin”, “First Man”, “Ready Player One”, “Solo: A Star Wars Story”.

Maquillaje y Peluquería: “Border”, “Mary Queen of Scots”, “Vice”.

Corto de Animación: “Animal Behaviour”, “Bao”, “Late Afternoon”, “One Small Step”, “Weekends”.

Corto de Acción Real: “Detainment”, “Fauve”, “Marguerite”, “Mother”, “Skin”.

Edición de Sonido: “A Quiet Place”, “Black Panther”, “Bohemian Rhapsody”, “First Man”, “Roma”.

Mezcla de Sonido: “Nace una estrella” (Steven Morrow), “Bohemian Rhapsody” (Paul Massey y Tim Cavagin), “A Quiet Place” Brandon Proctor, “Roma” (Skip Lievsay), “First Man”, Jon Taylor y Frank Montaño.

