Un joven denunció que su madre murió por mala praxis de un médico que habría estado borracho. El fiscal ordenó la detención del profesional.

Se investiga Detuvieron a un médico del Sanatorio Mayo

Danilo Chiapello | dchiapello@ellitoral.com

Un médico y un sanatorio privado de la ciudad fueron denunciados por el hijo de una mujer que dejó de existir en la mañana del jueves en la sala de terapia intensiva de dicho centro de salud.



El denunciante plantea un caso de mala praxis por parte del médico que atendió a la mujer que -según sus dichos- se habría hecho presente en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna otra sustancia.



La gravísima situación quedó registrada en tres videos que ahora fueron agregados a la denuncia.



Todo comenzó a primera hora cuando la mujer (que hacía 10 días se encontraba internada) fue ingresada a la unidad de terapia intensiva bajo un aparente cuadro de convulsión.



La señora estaba acompañada por un hijo que fue quien advirtió que el médico de la terapia no se habría encontrado en óptimas condiciones, motivo por cual decidió filmar todo.

“Ella estaba bien”



“Ella estaba bien, la estaban tratando por una encefalopatía multifocal regresiva, es decir, que tenía solución según nos habían explicado”, dijo Juan, el hijo de la mujer.



“La estaban terminando de tratar con medicamentos pero que ahora ella se negaba a tomar. Ante esa situación le pregunto a uno de los médicos qué hacíamos, y me dice ‘no pasa nada. Si mañana no los quiere tomar y no quiere comer, vemos qué hacemos’.



Yo pensé ‘¿no pasa nada?, qué raro’, porque mi madre estaba tomando un anticonvulsivo, que eso se toma a horario. Si ella levanta fiebre y convulsiona se puede morir”, agregó.



Más adelante Juan prosiguió: “Después de eso hablo con mi hermano, que es médico, y me dice que vaya a consultar con otro médico. Entonces ahí sí fueron y le pusieron una vía endovenosa con los medicamentos. Pero se la pusieron mal. Ella estaba re bien, sólo la ingresaron para nivelar la presión. Estaba lúcida y conciente.



Ella entró al sanatorio hace aproximadamente diez días. Y en las últimas horas veo que mi madre respiraba mal y se le ponen los labios morados. Le digo a la enfermera ‘está mal, está convulsionando’. Porque no tenía el anticonvulsivo. La dejaron toda la noche así”, reveló.



“Estaba borracho”



Siempre según los dichos del hijo de la mujer, lo peor de todo ocurrió cuando la llevaron a terapia intensiva.



“Cuando entra el médico me doy cuenta que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba... decía incoherencias. Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo.



El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en que se encontraba.

Después apareció personal de seguridad y se generó un forcejeo. El médico me pegó a mí y a mi papá y se dio a la fuga. Busqué a las autoridades del sanatorio pero nadie me dice nada. Nadie da la cara. En este sanatorio mi madre entró con vida y ahora la tengo que llevar muerta”, sentenció.



Lo ocurrido en el Sanatorio Mayo está siendo investigado por el fiscal Roberto Apullán, quien poco antes del mediodía ordenó la detención del médico acusado. Tras esta resolución personal policial llegó hasta el domicilio del profesional pero nadie atendió ni abrió la puerta. Tampoco contesta los llamados a su teléfono celular.



La localización del médico en cuestión tiene prioridad para la realización de test de alcoholemia y análisis toxicológicos, los que serían cruciales para el rumbo de la investigación.

Pasado el mediodía El Litoral pudo confirmar la detención del médico.