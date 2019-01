Lucas Ríos tiene chances de reemplazar a Fragapane

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si el DT lo vé bien, también pondría a Cuadra desde el arranque, en lugar de Lotti, mientras que tendrá que resolver si vuelve Bottinelli a la titularidad o sigue Corvalán, de buenos rendimientos ante Boca y River.

¿Será esta vez? Maximiliano Cuadra le pidió a Madelón que no lo ponga de titular ante River, porque no estaba para 90 minutos y prefería entrar después. Es uno de los nombres que ronda por la cabeza del técnico para que juegue desde el primer minuto en Córdoba. Si entra, lo hará por Lotti. Foto: Matías Nápoli

Fue un viernes muy especial, no sólo por la alegría que ha generado la victoria ante River —que se sumó al triunfo frente a Boca la semana pasada— sino que también se festejó el cumpleaños número 56 de Leonardo Madelón, el conductor de un plantel que ha renovado fuerzas y confianza en este 2019.



A la práctica matutina se sumará la de este sábado y la partida a Córdoba para enfrentarse el domingo a Belgrano, en barrio Alberdi, buscando otra actuación que consolide este muy buen arranque del año.



No podrá jugar Fragapane, quien acumuló cinco amarillas. ¿Entonces?, una de las alternativas es que aparezca Jonathan Bottinelli en la zaga, que Corvalán pase a marcar la punta y que Bruno Pittón se adelante a la mitad de la cancha. ¿Muchos movimientos?, puede ser. Inclusive, la muy buena actuación de Corvalán ante Boca y River ya le estaba creando un “problema” a Madelón porque está visto que Bottinelli se ha recuperado totalmente de la molestia que no le permitió realizar una pretemporada acorde con la que hicieron el resto de sus compañeros, pero ya tuvo algunos minutos ingresando en el segundo tiempo ante River, cuando Madelón armó línea de cinco atrás, con los cuatro volantes y un solo punta, ya con el marcador a favor.



Si Brian Alvarez (lesionado ante Boca y descartado absolutamente por este partido y algunos más), estuviese en condiciones, sería una de las posibilidades. De hecho que había sido tenido en cuenta en los amistosos en Mar del Plata, ocupando el puesto de Fragapane, quien se adelantó para jugar de punta, puesto en el que no rinde de igual manera que como volante por izquierda.



En consecuencia, aparece otra opción: la de Lucas Ríos. Es un juvenil que ya venía entrenándose con el plantel y que tuvo la posibilidad de jugar algunos minutos contra Boca y también ante River, cuando ingresó muy bien. Es un volante diestro, al estilo de Zabala, y podría ser una opción para mantener la rigidez del esquema que viene dándole resultados a Madelón. Ríos por derecha y Zabala por izquierda o al revés, pero es la alternativa más firme que estaría manejando Madelón.



¿Y Bottinelli?. En ese caso, tendría que resolver el técnico si mantiene la línea de cuatro o si provoca la vuelta de un jugador que ha tenido muy buenos rendimientos siempre, pero a quién el entrenador logró encontrarle un suplente que sorprendió, porque Corvalán llegó a Unión como alternativa de marcador de punta y de pronto se encontró jugando de segundo marcador central y haciéndolo bien, en compañía de Gómez Andrade.



¿Y arriba?, ¿seguirá Lotti con Troyanski o irá Cuadra como titular?. Esta segunda alternativa no es para desechar y podría convertirse en otra de las modificaciones que tendría el equipo para jugar el domingo ante Belgrano. Si Madelón lo vé bien, Cuadra entraría como titular en lugar de Lotti y haciendo dupla de ataque con el “Pocho” Troyanski.



Así, serían dos o quizás tres las modificaciones que sufriría la alineación titular que el miércoles arrancó el encuentro ante River, que le dio la chance de volver a ganar en el Monumental después de 19 años.



Se acerca Darío Bottinelli



El volante ofensivo Darío Bottinelli, hermano de Jonathan, tiene muchas chances de sumarse al plantel de Unión antes del cierre del libro de pases, que se producirá el jueves de la semana entrante.



Madelón le dio identidad al nombre y hasta dijo que “hubiese sido importante ante River, porque tiene buena pegada en las pelotas quieta y porque nos habría dado un poco más de tenencia de pelota”.



Bottinelli arrancó su carrera en San Lorenzo y luego jugó en varias instituciones de nuestro país (Racing y Gimnasia) y de Chile, México, Colombia y Brasil.



Su último club fue el Audax Italiano de Chile, el año pasado, club en el que no tuvo mucha participación.

Otro de los nombres que sigue dando vueltas por la cabeza de Madelón y de los dirigentes es el de Claudio Spinelli. Está en Italia y su salida no es sencilla, teniendo en cuenta que el Genoa pagó mucho dinero en su momento para llevarlo. Igualmente, está en los planes aunque de aquél club fue derivado al Crotone y no tuvo mucho juego en el último semestre.



Lo cierto es que de aquí al libro de pases, seguramente Unión sumará alguna otra cara nueva (o dos) a las de Mazzola, el uruguayo Méndez y Cuadra, que se incorporaron en este mercado.