Morelo y Esparza: sólo restan pequeños detalles

Por el goleador colombiano se compraría el 50 por ciento y en el caso del carrilero zurdo llegaría libre de San Lorenzo. Reunión general a pedido de Julio Comesaña.

El goleador colombiano Wilson Morelo —126 goles en 400 partidos— y el carrilero izquierdo Cristian Gabriel Esparza están a casi nada de transfomarse en los próximos refuerzos del plantel profesional del Club Atléico Colón que dirige el profesor Julio Avelino Comesaña. En el caso del artillero de la última Copa Libertadores —junto a Miguel Ángel Borja de Palmeiras marcaron 9 goles—, Colón le comprará la mitad de la ficha al Independiente Santa Fe. En cuanto a Esparza, se estaba desvinculando libre de San Lorenzo y acordaba en Santa Fe con el pase en la mano.

Con el ariete cafetero, está todo arreglado: de club a club y de Colón al jugador con su representente. Es más, estaba con un pie arriba del avión desde Bogotá para Ezeiza, pero apareció un detalle administrativo de último momento.



Si bien están claros los montos que Colón paga por ese primer cincuenta por ciento de la ficha y el salario de Morelo, más los impuestos, lo que surgió fue una duda por el segundo 50 por ciento. Puntualmente, Independiente Santa Fe quiere emplazar a Colón a comprarlo en un período de tiempo. Es decir, lo hace “comprador” sí o sí en un puñado de meses (por lo que averiguó este diario sería en un año).



En ese aspecto se demoró un poco la finalización de las negociaciones, porque Colón quiere aceptar ser “el primer comprador” de ese otro 50 por cineto pero no obligarse a comprarlo de cualquier modo. De todos modos, aseguraron a El Litoral que este punto no complicaría la negociación final por Morelo.



En cuanto a Gabriel Esparza, de 25 años, su ficha siempre fue de San Lorenzo de Almagro. Sin lugar en el “Ciclón”, fue cedido a Puebla de México(24 partidos, 1 gol) y Guaraní de Paraguay (35 partidos, 6 goles), apareciendo casi al mismo tiempo en el radar de Comesaña y de los dirigentes sabaleros.



El tema Esparza es así: el jugador queda libre de San Lorenzo en el mes de junio. En consecuencia, estaba tratando de abonar los meses que le quedan para poder salir libre y con el pase en su poder. De esa manera, negociará mano a mano con Colón, cuyos números están prácticamente acordados de palabra.



Ahora bien, una vez resueltos los temas “finos” que faltan, tanto el delantero cafetero Wilson Morelo como el carrilero Gabriel Esparza serán los próximos refuerzos sabaleros para el profesor Julio Avelino Comesaña.

Por lo pronto, con estas dos incorporaciones (Morelo y Esparza), sumados a “Pulga”, Cadavid y Zuqui, Colón hace un alto en el mercado, por más que no está oficialmente retirado del mismo.



“Nunca nos ofrecieron ni nos interesa Augusto Fernández, por más que sigamos viendo opciones”, confió hoy a El Litoral un dirigente sabalero de los más importantes.

Comesaña: “No puedo hacerme el lírico”



Julio Avelino Comesaña, en rueda de prensa hoy viernes, dejó conceptos más que interesantes de cara al comienzo del nuevo Colón 2019:



— “Los que vienen...vienen a aportarle al equipo...sepamos todos para dónde vamos. Yo dispongo quién juega y pago con mi puesto si me equivoco. Hay que formar un equipo”.



— “La columna vertebral: el arco, la zaga, mediocampo y ataque con experiencia. No se puede jugar con la cédula, ni con la historia ni con el ayer. Si hay gente de tal edad que puede jugar un par de años más no veo el inconveniente”.



— “No vine engañado acá, leí sobre Colón, estudié la campaña. Conozco al equipo, no tanto como quisiera. Me debe preocupar que vine a construir sobre algo construído. Pasa por el juego con la pelota y no es de un día para el otro. No puedo poner a jugar a alguien que no lo sabe hacer”



— “Yo no se el tiempo que me llevar la idea. No puedo salir a hacerme el lírico; debo pensar en los resultados. Al equipo lo tengo en mi cabeza y lo doy en el estadio, es mi estilo. Lo van a saber el día del partido”.



— “Vi cosas interesantes en el equipo, antes de tiempo, pero debemos darle continuidad. Con Nacional vi cosas sorpresivas, fue una satisfacción. Hay que saber cuándo ir al frente. Creo que llegamos bastante bien, sin grandes preocupaciones”.



— “Vengo veo y si veo cosas interesantes, converso con los jugadores. Si el jugador me invita que lo ponga, yo lo pongo. No soy motivador, soy realista. Las arengas no van conmigo. Los chicos —Quiroz, Vigo, Mateo Hernández— me motivaron a que los ponga”.



— “Argentinos un equipo peligroso, no regalará nada ni se encerrará. Godoy Cruz jugaba muy bien. No creo que cambie la idea. Esperamos un partido complicado”.



— “Ortiz era capitán y titular. Godoy fue titular y Olivera no jugó mucho. Hoy, están Cadavid y Olivera para mi gusto. Hoy es así”.