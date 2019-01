https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 26.01.2019

Crónica política (por Rogelio Alaniz) "...así se lo oyó acusar..."

Rogelio Alaniz

I

Dieciséis muertos en la marcha opositora del miércoles en Venezuela. Todos asesinados. La mayoría jóvenes. Hay que decirlo así: están masacrando a la juventud. El número de muertos del chavismo supera los cinco mil. Asesinados por el ejército, la policía y la milicia. Venezuela ya está bañada en sangre. Setenta y tres muertos por día.

II

Al DNU de extinción de dominio habría que pensarlo como un “estímulo” para que los legisladores se pongan las pilas y redacten la ley que corresponde. La máquina de impedir funciona archivando y postergando. Ahora los legisladores estarán obligados a asumir la hora de la verdad: devolver lo robado.

III

¿Qué causa defiende Maduro? Hambre, inseguridad, represión y carencias de todo tipo. ¿Poder popular o poder de militares y sicarios? ¿Causa nacional o causa de una gavilla de corruptos y criminales ávidos de riqueza y sangre? ¿Socialismo siglo XXI o dictadura narco, tropical y bananera?

IV

Que los hombres sabios del Derecho decidan sobre la juridicidad de la extinción de dominio. Presumo que, como pasa siempre en estos temas, la biblioteca estará dividida. De lo que sí estoy seguro es que los que no somos narcotraficantes o corruptos no tenemos nada, pero nada que temer con esta ley. He aquí una decisión que -con seguridad- no fue dictada contra los pobres y la gente honrada.

V

Maduro debería tener presente que si bien Stalin, Pinochet, Franco y Castro murieron en la cama, no quiere decir que el oficio de dictador sea saludable. Pienso en Trujillo y Somoza; pienso en Hitler y Mussolini; pienso en Ceaucescu y Milosevic; pienso en Pol Pot, Saddam Hussein y Kadafi. Pienso.

VI

La retórica defensiva de los kirchneristas me resulta muy sintomática. ¿Ustedes prestaron atención que jamás dicen que son inocentes? Sobre el caso Nisman: “No hay pruebas”. Y sobre la extinción de dominio, súbitamente se transforman en adalides de las garantías constitucionales y defensores de la muy burguesa propiedad privada. Los kirchneristas tendrá defectos, pero hay que reconocerles que saben defender muy bien su bolsillo

VII

Kirchnerista típico: defiende a Maduro mientras condena “el plan de hambre y represión de Macri”. Si la ideología es conciencia falsa y visión invertida de lo real, mi amigo kirchnerista es el paradigma de esa alienación ideológica. Lo siento por él, pero es Maduro, no Macri, quien representa el hambre, la represión y la muerte.

VIII

La primera vez que se aplicó la ley de extinción de dominio fue en Colombia y la “víctima” fue el compañero Pablo Escobar. ¿Está claro por qué, como para curarse en salud, los kirchneristas se oponen rabiosos a esta ley que para ellos posee tan peligrosas resonancias y antecedentes?

IX

Ataliva, se llamaba el hermano de Julio A. Roca. Se hizo famoso porque Sarmiento propuso que la palabra coimear se reemplazara por la de “atalivear”, atendiendo los escandalosos negociados del personaje. ¿Y si ahora a la palabra corromper la reemplazamos por la de kirchnerear?

X

De la dictadura cubana, el régimen chavista aprendió todas las perversidades: empujar disidentes al exilio para sacarse de encima opositores molestos; infiltrar la sociedad con buchones; llamar “milicia popular” a bandas de sicarios; inventar un “bloqueo” para justificar el hambre, la inseguridad, la falta de alimentos y la ausencia de futuro.

XI

Delicias del universo K. No quieren rendir cuentas por lo que saquearon; no quieren devolver lo que robaron; no quieren rendir cuentas por el asesinato de Nisman; no se hacen cargo de haber entregado a Irán la causa Amia. Admirable. Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky y Toto Riina fueron más pudorosos.

XII

Tal vez no sea casualidad que el ministro de Defensa de la dictadura venezolana se llame Padrino. El general Padrino. Militares encharcados con el narcotráfico, beneficiados con los millones de dólares provenientes de la renta de la cocaína invocan la nación y cierran filas para proteger al presidente que les dio luz verde para que se enriquezcan como jeques árabes. General Padrino.

XIII

Me voy a permitir ser algo escéptico respecto de la aplicación de este DNU sobre extinción de dominio. Pero contemplar los rostros desencajados de los jefes y jefas de la rosca populista y mafiosa que ven amenazadas sus fortunas, ya es en sí mismo una satisfacción infinita.

XIV

Cerca de tres millones de venezolanos huyeron del país. Y hay muchos más que están haciendo cola. ¿Se imagina si en la Argentina pasara algo parecido? Todo puede discutirse, pero cuando millones de personas huyen de un país no hay mucho más que decir salvo armar la valija, renunciar e irse a su casa. Pregunto: ¿Se necesita una prueba más elocuente acerca de la catástrofe social y política del régimen chavista?

XV

Los mismos personajes que protegen a Carlos Menem y a Cristina Kirchner, son los que ahora ponen el grito en el cielo por la pérdida de seguridad jurídica con la extinción de dominio. Sinceramente, me conmueve esa coherencia intransigente, implacable.

XVI

La política exterior de Rusia no es muy diferente a la de los tiempos de la URSS y la Guerra Fría. Es que sus voceros provienen de los mismos sótanos en los que el stalinismo capacitó a torturadores devenidos luego en jefes de Estado. En esa escuela Vladimir Putin se reveló como el mejor alumno.

XVII

Con la extinción de dominio a muchos kirchneristas se les ha despertado una arrebatadora pasión por la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad. ¿Qué van a decir ahora los gorilas que afirman con rencorosa monotonía que los kirchneristas no creen en el derecho liberal y burgués?

XVIII

Se cuenta que un asesor se animó a sugerirle a Hitler que se rindiera a los ingleses y evitara que el pueblo alemán se siguiese sacrificando. Hitler respondió diciendo que “el pueblo alemán cuando me votó sabía que éste era uno de sus posibles destinos”. A Maduro esta respuesta tal vez le resulte muy interesante.

XIX

Hace doce años, el obispo Piña impidió que en Misiones el gobernador Rovira se perpetúe en el poder. La derrota de Rovira fue la derrota de los afanes reeleccionistas de todos los gobernadores peronistas, incluido Kirchner. Ahora vuelven a las andadas en La Rioja. Incorregibles.

XX

Pinochet y Maduro: dos dictadores detestables. Pero a favor de Pinochet podría decirse que aceptó perder un plebiscito y aceptó dejar el poder, dos actos que, a juzgar por los hechos, Maduro jamás haría. Moraleja: la derecha es capaz de abandonar el poder; la izquierda nunca.

XXI

Massa, Pichetto, Camaño y todos los gobernadores peronistas cierran filas para apoyar al gobernador de La Rioja decidido a asaltar las instituciones republicanas. Una vez más, en lo que importa, se impone el principio que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.

XXII

El régimen de Chávez y Maduro dice legitimarse en los ejemplos de Simón Bolívar y Fidel Castro, pero en realidad abreva en la “pedagogía” nacionalista y corrupta del dictador Marcos Pérez Giménez, aunque justo es admitir que Chávez y Maduro le hicieron a Venezuela mucho más daño que Pérez Giménez.

XXIII

Cada vez que los señores feudales de las provincias de tierra adentro perpetran algunas de su fechorías invocan como coartada el federalismo. El color local, el terruño, la patria chica como pretexto para concentrar poder y someter más aún a un pueblo sumiso, pobre e ignorante.

XXIV

La única diferencia real entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro es que Hugo Chávez está muerto físicamente y Nicolás Maduro está muerto políticamente. Por lo demás, están cortados con la misma tijera, responden al mismo patrón tropical y son responsables de los mismos crímenes.

XXV

Ni socialismo, ni gobierno popular, ni causa nacional... sencillamente una dictadura criminal, hambreadora y corrupta, con sus mandamases y sicarios transformados en verdugos de su propio pueblo. Casi tres millones de exiliados y sin embargo siguen siendo multitudes las que salen a la calle a jugarse la vida por más libertad y más justicia.