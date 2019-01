https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Sí” obtuvo el 25,22%

La Rioja: Oficialismo y Cambiemos no se ponen de acuerdo en la legitimidad de la consulta

El resultado de la consulta popular obligatoria realizada este domingo en la Rioja para definir si el actual gobernador Sergio Casas puede volver a postularse para el cargo, no saldó las diferencias entre el oficialismo local, que argumenta haber sido respaldado por el voto, y Cambiemos, que, por el contrario, afirma que no se dieron las condiciones para declarar válido el plebiscito.

El gobernador Casas afirmó que no busca una “reelección indefinida”. Foto: Gentileza



El Litoral / redaccion@ellitoral.com / Télam El principal punto de conflicto pasa porque la consulta, en la que resultó victorioso el “Sí” a la posibilidad de que Casas pueda ser reelecto, contó con una participación del 43,85% del padrón, del cual el “Sí” obtuvo el 25,22%, que sería inferior a la necesaria para validarla. Uno de los que se manifestaron al respecto fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo que la consulta fue “un proceso muy manoseado y muy cuestionado” y que ese tipo de cosas “afectan a nuestra democracia”. “Es una pena porque son cosas que afectan a nuestra democracia”, aseguró Garavano a radio La Red, en la que se manifestó “contrario a las reelecciones”. Por otra parte, según le expresó a Télam una fuente de Cambiemos que participa de la estrategia judicial, este espacio político convalidará la consulta, y acudirán por eso nuevamente a la Justicia, aunque están estudiando “cuáles son las mejoras vías” para el planteo. Irregularidades Cambiemos argumenta además que la Consulta tuvo irregularidades desde un comienzo ya que “para empezar, debió haberse hecho en el marco de una elección general” y no como se hizo, en un día puesto ad hoc, precisó la fuente consultada. Por otro lado, plantea que la participación de la ciudadanía en la consulta “tampoco llegó al 40%” del padrón, como dice el oficialismo riojano.

Sin embargo, desde el oficialismo riojano (PJ) celebraron el resultado como una victoria de Casas ya que afirman estar respaldados por las palabras del presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, quien había dicho que “debe votar por el No el 35% o más del padrón (98.500 votos)”. “Ha triunfado la democracia en la que nuestro pueblo se ha expresado y quedó confirmada la enmienda sancionada por nuestra Cámara de Diputados”, afirmó Casas en declaraciones a los medios de prensa locales. Sin embargo, prometió que no pretende ir por “la reelección indefinida”. “No es mi intención perpetuarme en el poder como dicen algunos, creo en la alternancia, no voy por la reelección indefinida, sólo por un período”, aseguró Casas, que se postularía para revalidar su cargo al frente de la provincia hasta 2023, luego de haber sido vicegobernador (2011-2015) y actual gobernador (2015-2019). Por su parte, el diputado del PJ y ex gobernador riojano, Luis Beder Herrera, consideró que el proceso por el cual se llamó al plebiscito fue “una cosa rara”, y que “se tiene que declarar inconstitucional”. “La Constitución establece que para ratificar la enmienda debe lograr el 35% de votos del electorado. Pero el ‘Sí‘ ha logrado el 22%”, apuntó el ex gobernador, y agregó: “Por antecedentes y jurisprudencia, se tiene que declarar inconstitucional”. “Se sancionó la enmienda entre Navidad y Año Nuevo y luego, a 30 días de eso, con 40 grados de calor y con la gente de vacaciones, se llama a la elección. Todo suena a trampa”, dijo en declaraciones radiales. Sin legitimidad También se manifestó el senador nacional de la UCR de La Rioja, Julio Martínez, que consideró que la consulta “carece de legitimidad‘ y acusó al gobierno de no tener “un proyecto de gobierno sino de poder”. “No tiene legitimidad porque el 65% ciento no fue a votar y decidió no legitimar este proceso”, dijo Martínez a radio Continental; allí sostuvo que ‘no alcanza‘ el porcentaje de apoyo que consiguió Casas. “De cada diez riojanos, ocho le dieron la espalda a este proceso, no yendo a votar o votando en contra de la consulta”, concluyó.

Miradas encontradas Escrutadas casi el 100% de las mesas, el porcentaje de votantes difundido oficialmente fue del 43,85%. Dentro de los votos emitidos, el “Sí” a la reforma obtuvo el 25,22% y al “No” un 17,88%, aunque recién hoy martes comenzará el escrutinio definitivo y estos números son provisorios. Con esos resultados a su favor, el gobernador Casas se consideró habilitado para postularse en 2019, pero la oposición de Cambiemos amenazó con volver a judicializar el tema, porque ni el “Sí” ni el “No” sacaron más del 35% que estipula la Constitución. “Transparente” El presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela dijo a la prensa que “la elección en la que se habilitó al gobernador (Sergio) Casas fue transparente”, y sostuvo que “veo difícil que la Corte Suprema haga lugar a los amparos de la oposición. Es un tema de índole local”, al defender el procedimiento realizado durante la Consulta Popular Obligatoria del domingo. Ante las distintas declaraciones de integrantes de Cambiemos de La Rioja, Brizuela explicó sobre una nueva apelación de este sector político ante la Corte Suprema de Justicia que “ésta es una cuestión de índole local. Estamos hablando de la Constitución de los riojanos”. “Ahora, si la Corte podría meterse, no lo sé. Lo que sí sé es que en el régimen federal argentino las provincias hemos delegado algunas cuestiones a la Nación y otras no, y esta es parte de esas últimas”, resaltó. Sobre la preocupación de opositores al justicialismo, que temen que Casas pueda ir por una “reelección indefinida”, Brizuela destacó en declaraciones a la prensa que “esta reforma no establece una reelección indefinida, le da la posibilidad a quien ha ocupado el cargo de gobernador de poder ser elegido por un período más”. El gobierno se sumó a la polémica El gobierno nacional puso en duda la “legitimidad” de la consulta popular de La Rioja, mientras que la oposición cuestionó el resultado a favor de permitir la re-reelección del peronista Sergio Casas y anticipó que volverá a reclamar ante la Justicia. El secretario de Interior, Sebastián García de Luca, consideró que la consulta popular “carece de legitimidad política” y que los riojanos están en contra de la permanencia de Casas en el cargo. “El mensaje fue muy claro, la falta de apoyo demostró que los riojanos están en contra de esta postura de permanecer, cueste lo que cueste”, manifestó De Luca en declaraciones a la radio riojana Fenix.