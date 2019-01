https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.01.2019 - Última actualización - 6:54

6:52

Fase final del torneo

Sudamericano sub 20: Argentina perdió con Ecuador

En el comienzo de la fase final del Sudamericano sub 20 de Chile, la Argentina perdió 2 a 1 contra Ecuador. Alamada marcó el primer tanto para la celeste y blanca, pero Campana y Charcopa lo dieron vuelta.

Foto: FIFA



