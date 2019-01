https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.01.2019 - Última actualización - 9:07

Fractura del quinto metatarsiano del pie derecho

Neymar estará afuera de las canchas por dos meses y medio

El "crack" brasileño se lesionó el pasado miércoles contra el Estrasburgo, cuando se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho, y no jugará durante 10 semanas. La buena noticia, es que no será operado.

