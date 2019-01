https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.01.2019 - Última actualización - 12:19

12:08

Baches profundos, huellas pronunciadas y maniobras de extrema peligrosidad resumen la travesía de atravesar la Ruta Nacional 11, fundamentalmente en la zona del centro-norte santafesino. Convocan a una volanteada para el 9 de febrero en todas las localidades del corredor.

El drama de un corredor neurálgico en la provincia Peligro, hay que viajar por la 11: una ruta en estado de destrucción Baches profundos, huellas pronunciadas y maniobras de extrema peligrosidad resumen la travesía de atravesar la Ruta Nacional 11, fundamentalmente en la zona del centro-norte santafesino. Convocan a una volanteada para el 9 de febrero en todas las localidades del corredor. Baches profundos, huellas pronunciadas y maniobras de extrema peligrosidad resumen la travesía de atravesar la Ruta Nacional 11, fundamentalmente en la zona del centro-norte santafesino. Convocan a una volanteada para el 9 de febrero en todas las localidades del corredor.

Ignacio Andreychuk | iandreychuk@miradorprovincial.com

La Ruta Nacional 11, tan ponderada durante décadas por su estado de conservación, por sus bases sólidas y su conectividad dentro del territorio santafesino, hoy se encuentra en un estado de destrucción. Sin exageraciones. Sin tapujos: es una ruta no apta para apurados ni para dudosos.

Se trata de un corredor que mayormente tiene complicaciones en su calzada norte-sur, debido a que los camiones llevan la carga hacia los puertos del Gran Rosario, aunque también presencia deterioro en la calzada que va en ascenso hacia el norte provincial.

El Litoral constató días pasados la existencia de gigantes baches -algunos repletos de agua, lo que la hace aún más peligrosa-, huellas pronunciadas, restos de material asfáltico sobre la ruta, con el consecuente problema que esto genera para los conductores, sectores sin delimitar, pastos altos, etcétera, etcétera. Es, para quien viaja a menudo, una ruta de las más peligrosas que existen al menos en la provincia de Santa Fe.

La acción de esquivar uno de estos grandes pozos (del tamaño de las cubiertas y de profundidad asombrosa) lleva a realizar maniobras de extrema peligrosidad:

1) pasar al carril contrario, con el riesgo de que venga un vehículo de frente.

2) tirarse contra la banquina con el riesgo de desestabilizar el auto si el costado de la ruta no está firme.

2) frenar a paso de hombre para calcular mejor la maniobra de esquive y correr el riesgo de que haya un impacto desde atrás.

Las zonas de Iriondo, Candioti, Llambi Campbell, Videla, Nelson, Recreo, Sauce Viejo, hasta la ex Circunvalación Oeste -rumbo a la autopista Santa Fe-Rosario- que pasa por la capital provincial ya acusa sectores con pozos, lo cual llama la atención porque tiene pocos años de vida.

Contrapunto

En una nota realizada recientemente por este medio al diputado Federico Angelini (PRO) -precandidato a gobernador de la provincia-, el legislador indicó que “no hay ruta nacional que pase por Santa Fe que no esté intervenida por el gobierno nacional”.

Estas declaraciones se contraponen que las miles (miles, no cientos) de publicaciones que hacen los usuarios de la ruta 11 sobre su estado de deterioro.

Una de las autoridades que alza la voz con mayor preocupación es el senador por San Justo, Rodrigo Borla. “Está intransitable la ruta. Ahora vine a Santa Fe (por este miércoles) para una reunión con el ministro de Seguridad -Maximiliano Pullaro-, para alertarlo sobre este tema, fundamentalmente en la zona de Candioti e Iriondo, porque tuvimos cinco accidentes en los últimos diez días, con un siniestro fatal en la zona entre Gobernador Crespo y La Criolla, donde falleció un chico”, dijo en una entrevista con C&D Litoral.

“Ya hemos evacuados los aspectos institucionales: el 24 de septiembre pasado, estuvimos en Buenos Aires para el famoso anuncio de licitación para la reparación de toda la Ruta Nacional 11, y ahora me entero por los medios que supuestamente esa reparación arrancaría en marzo. La ruta no llega a marzo; hay que repararla hoy. Está destruida”, reclamó.

“Estamos junto a un grupo de gente del corredor, así como los municipios y comuna que atraviesa, y legisladores, para realizar una volanteada de concientización pero son todas medidas precautorias y sociales que no hacen al fin de la cuestión. Acá hay un responsable directo de esta situación y es Vialidad Nacional, de las muertes de las personas como viene ocurriendo y de los accidentes que siguen ocurriendo. Es realmente vergonzoso lo que está pasando. Además, el nivel de tránsito de camiones tanto del país como del Mercosur, sumado al respecto de los vehículos, diría con todo respeto que podrían ser muchos más los accidentes en esta ruta”, describió el senador.

—¿Vialidad Nacional está atendiendo esta situación de emergencia?- le consultó C&D Litoral.



—En la zona de Gobernador Crespo vimos un camión con personal de Vialidad Nacional tapando baches sobre la calzada de un modo muy rudimentario, con lo cual la última lluvia ya descubrió nuevamente esos pozos. El problema de la carpeta asfáltica es tan malo que no se va a arreglar con un simple bacheo. Pedimos por favor a las autoridades que atiendan esta situación, porque se va a seguir matando gente. Ya hemos hecho petitorio a la ex presidenta Cristina Kirchner, al actual presidente Mauricio Macri, a los administradores de la Dirección Nacional de Vialidad, al Distrito 7°, a todos. Nos han dicho que iban a empezar a construir la autovía, después que iban a reparar la ruta completa... No tenemos nada, ni autovía, ni ruta segura, ni peajes.

Foto: Gentileza.



La historia de Pablo Bonalume

También al colega Juan Ignacio Rodríguez, de C&D Litoral, uno de los impulsores de esta movida social por la reparación del corredor nacional le contó la historia de Ruta 11 en Emergencia, una fanpage de Facebook en la cual se concentran todos los reclamos por el estado de esa arteria vial.

“Soy comisionista, trabajo hace 20 años en el trayecto San Justo - Santa Fe de lunes a viernes. Empecé esta movida subiendo fotos a mi perfil de Facebook, como para ayudar a la gente conocida para que sepan dónde había pozos. Luego hicimos una fanpage con mi mujer para darle espacio a otras personas que puedan subir más fotos de pozos y situaciones de la ruta 11, entonces la gente del norte que llega y no sabe del estado del corredor puede tener esta herramienta para su seguridad”, comentó Pablo Bonalume.

“Por suerte se fue sumando mucha gente y hoy estamos en los 4.500 seguidores. Se armó esto de poder reclamar en forma conjunto y quedamos en una convocatoria para el sábado 9 de febrero, a las 11, en todas las localidades de la ruta 11. Saldremos a volantear, se detiene la marcha, se entrega el folleto y continúa su viaje”, adelantó.

Y relató cómo hicieron un conteo de pozos en la ruta. “Con un compañero (Maidana) decidimos hacer el conteo de los pozos en uno de los viajes porque realmente era muy gracioso ver la cantidad de baches que hay. Contamos 318 y no lo podíamos creer; lo compartimos y tuve mucha repercusión en las redes y los medios, porque si bien todos los días vemos los pozos ahora están más grandes y el tránsito se hace realmente complicado y peligroso”.

Las abundantes lluvias sumaron complicación a la ruta. “La semana pasada hubo días muy complejos para la ruta, que hubo más de cinco accidentes y muchas roturas de cubiertas. La mayoría de ellas las comparten en la fanpage Ruta 11 en Emergencia; allí se encuentran imágenes de todo tipo, incluso con parabrisas rotos producto de las piedras que quedan sobre la calzada y golpean a los autos que siguen circulando luego”, dijo el viajante.



“Antes de que cierren los peajes del corredor -a la altura de Nelson y Videla-, la ruta se estaba rompiendo pero se iba arreglando periódicamente. Los operarios del peaje mantenía los pastos cortos, te ayudaban en caso de accidentes y bacheaban seguido. Ahora se perdió todo eso. Hoy la ruta está hecha un desastre. Sucede que vas esquivando pozos y corrés el peligro con los vehículos que vienen de frente”, lamentó el usuario de la ruta.