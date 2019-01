La NASA advierte por la rápida desintegración del glaciar más grande del mundo

El Litoral / Clarin.com



Por su responsabilidad en el aumento de los niveles del mar, es considerado el glaciar más peligroso del mundo. Y ahora, una nueva investigación eleva el alerta. La gigantesca cavidad, de 40 kilómetros cuadrados y 300 metros de altura que crece en el fondo del glaciar Thwaites en la Antártida occidental, confirma que esta masa de hielo se está desintegrando.



Los hallazgos de un nuevo estudio dirigido por la NASA resaltan la necesidad de observaciones detalladas de la parte inferior de los glaciares antárticos para calcular con qué rapidez se elevarán los niveles globales del mar en respuesta al cambio climático.



Los investigadores esperaban encontrar algunas brechas entre el hielo y la roca de fondo en el fondo de Thwaites donde el agua del océano podría fluir y derretir el glaciar desde abajo. El tamaño y la tasa de crecimiento explosivo del nuevo agujero, sin embargo, los sorprendió. Es lo suficientemente grande como para contener 14.000 millones de toneladas de hielo, y la mayor parte de ese hielo se derritió en los últimos tres años.



"El tamaño de la cavidad debajo de un glaciar juega un papel importante en la fusión --dijo el autor principal del estudio, Pietro Milillo, Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA--. A medida que más calor y agua penetran en el glaciar, se derrite más rápido".

Beneath West Antarctica's Thwaites Glacier, @NASAJPL researchers found signs of rapid disintegration: a cavity 2/3 the area of Manhattan. It's big enough to have contained 14 billion tons of ice, and most of it melted over the last 3 years. More science: https://t.co/NaraA7amKi pic.twitter.com/Nknxb5l5dc