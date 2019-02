Desde EE.UU. presionan a Maduro que acepte amnistía y se retire a una playa

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, recomendó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que acepte la amnistía que le han ofrecido para dejar el poder y que se retire a una playa lejos del país.

"Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela", afirmó anoche en Twitter el principal asesor del presidente Donald Trump.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.