El mes del cierre de listas

Domingo 03.02.2019 - Última actualización - 19:57

19:56

El Frente Progresista aparece más ordenado camino a la presentación de candidatos el 22 de febrero. En Cambiemos y en el justicialismo hay tensiones internas que se terminarían dirimiendo en las PASO de abril.

Mario Cáffaro | mdcaffaro@gmail.com

Alejada de la expectativa ciudadana -todavía en vacaciones y con preocupaciones crecientes por la crisis económica-, la política santafesina ya está enfocada en el año electoral. El 22 de febrero se deberán presentar las listas de precandidatos para participar en las PASO del 28 de abril, valla imprescindible a saltar para llegar a las elecciones provinciales, municipales y comunales del 16 de junio.

La pelea por la gobernación es clave y el Frente Progresista ya definió que tendrá una sola fórmula encabezada por Antonio Bonfatti. En Cambiemos son dos los aspirantes (José Corral y Federico Angelini) y en el espacio que encabeza el justicialismo hoy son tres los sectores, liderados por Omar Perotti, María Eugenia Bielsa y Unidad Ciudadana donde Marcos Cleri, Leandro Busatto y María de los Angeles Sacnun están dispuestos a ser precandidatos. Más allá de los posicionamientos internos, tanto en Cambiemos como en el PJ se esperan señales ordenadoras desde Buenos Aires. En el caso del oficialismo nacional desde la Casa Rosada y en el justicialismo desde el Instituto Patria.

El Frente Progresista se ordenó tras la decisión de Miguel Lifschitz de admitir que Bonfatti sea el candidato. Socialistas y radicales con el NEO a la cabeza son los encargados de armar el esquema electoral provincial y detenerse en cada ciudad y pueblo con la ventaja que otorga ser oficialismo en la provincia. Bonfatti pretende ser acompañado en la fórmula por una mujer del radicalismo. “El candidato a vice será del NEO y el NEO definirá el nombre” afirma uno de los negociadores radicales. La intención de respetar la continuidad de los senadores frentistas tiene tironeos en La Capital donde los radicales pretenden que les habiliten la interna contra el actual senador Miguel González o quien defina el socialismo. Lifschitz encabezará la lista diputados donde estarán algunos actuales funcionarios del Poder Ejecutivo en una paridad de números entre UCR y PS más la segura participación del PDP.

En Cambiemos, Corral y Angelini trabajan en sus respectivos armados y el actual intendente santafesino empezó a mostrarse con el diputado nacional Lucas Incicco (PRO) y otros dirigentes rosarinos. La gran incógnita está en Rosario ante el silencio del concejal Roy López Molina quien ganó ampliamente la elección primaria y general dos años atrás. Su falta de presencia público de las últimas semanas abrió una serie de interrogantes y encendió luces amarillas en la Casa Rosada. Al lado de Angelini se asegura que Casa Rosada vería con agrado que se utilice las PASO para resolver candidatos y aconsejan no esperar intervención alguna para evitar la confrontación. Al lado de Corral entienden que con lista de unidad se podrían potenciar en las primarias las figuras del sector con el apoyo incluso del gobierno nacional. Por ahora, en la Coalición Cívica -la otra pata de la alianza- hay silencio tras el fallido intento de su líder, Elisa Carrió, de colocar nuevamente en carrera a Mario Barletta.

En el justicialismo, los dirigentes de Unidad Ciudadana mantienen diálogo abierto con Perotti y con Bielsa. Todos parecen coincidir que deberían ser dos las fórmulas a proponerle a la población y se aguarda una señal clara de Cristina Fernández hacia sus seguidores. En el medio, dirigentes mueven piezas con supuestas instrucciones de dirigentes allegados a la ex presidenta. Perotti no tiene apuro por definir su compañero/a de fórmula y tiene muy avanzado el armado de posibles senadores en los 19 departamentos. Bielsa sigue el silencioso recorrido por la provincia. El justicialismo tendrá al menos media docena de listas de diputados. La Cámara de Diputados promete en junio una atractiva pelea porque a estos tres espacios se le sumará la izquierda que hoy tiene cuatro bancas (dos del Frente Social y Popular y otras dos de Igualdad y Participación) más personajes mediáticos como Amalia Granata quien ya hizo una experiencia electoral como candidata nacional y cuyos votos no le alcanzaron para llegar al Congreso, pero si repite esos números podría sentarse en la Cámara de Diputados de la provincia.