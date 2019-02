https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 04.02.2019 - Última actualización - 11:10

10:19

Este domingo por la noche se dio el tan esperado show del medio tiempo del Super Bowl, con la actuación del grupo liderado por Adam Levine, acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi, y la simpática presencia de Bob Esponja

El show de medio tiempo del Super Bowl LIII Super Bowl: así fue el show de Maroon 5 Este domingo por la noche se dio el tan esperado show del medio tiempo del Super Bowl, con la actuación del grupo liderado por Adam Levine, acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi, y la simpática presencia de Bob Esponja Este domingo por la noche se dio el tan esperado show del medio tiempo del Super Bowl, con la actuación del grupo liderado por Adam Levine, acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi, y la simpática presencia de Bob Esponja

En Atlanta, Estados Unidos, el futurista Mercedes Benz Stadium hizo una pausa en el encuentro entre los Rams y Pats, para recibir a los artistas encargados de dar el show del medio tiempo. Además, se sumó a Bob Esponja al espectáculo, en homenaje al fallecimiento de su creador el noviembre pasado.

El tan ansiado y tradicional show, que tuvo una audiencia de 180 millones de personas, se interpretó sobre un gigantesco escenario en forma de letra 'M', con mucha gente cerca. Fue allí donde Maroon 5 comenzó su repertorio interpretando Harder to breath y This Love.

Allí ocurrió lo que miles anhelaban: irrumpieron imágenes de Calamardo, que introdujo a Bob Esponja en el show, en un homenaje al fallecido creador del programa de televisión.

Lo que se esperaba era que Maroon 5 y Bob realizaran una colaboración e interpretaran "Sweet Victory", tal como había sido anticipado por el creador del dibujo animado en uno de los capítulos de la tira. Sin embargo, la aparición del personaje animado fue demasiado corta y no llegó a satisfacer a sus millones de seguidores

Expectativa

Realidad

Resumen Final #SuperBowl y #HalftimeShow con Adam Levine de Maroon 5 y sin Bob Esponja pic.twitter.com/aW9DmFKm3X — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) 4 de febrero de 2019

Luego, en mitad del espectáculo llegó la actuación de Travis Scott, quien salió de adentro de una bola de fuego.

Foto: Archivo

Después fue momento uno de los éxitos más esperados por el público. Maroon 5 cantó Girls Like You acompañado de un grupo de Góspel, para luego darle paso a un clásico como She Will Be Loved.

Foto: Archivo

Cerrando este tema, comenzó el momento del rapero Big Boi. Adam Levine y su banda interpretaron Sugar y Moves Likes Jagger, dos de sus últimos hits. La canción que hace referencia al excéntrico Mick Jagger fue el broche de oro de su actuación.

Foto: Archivo

La polémica

El gran escaparate que supone esta cita no convenció a intérpretes como Cardi B, Rihanna o Pink, quienes se negaron a actuar este año por una polémica vinculada a las reivindicaciones en favor de la comunidad negra estadunidense.

En 2016, el jugador Colin Kaepernick del equipo San Francisco 49ers decidió no permanecer de pie en el momento en que se canta el himno antes de comenzar el juego, como señal de protesta por los numerosos casos de tiroteos de policías contra ciudadanos negros.

A pesar de que entonces la dirección de la Liga de Fútbol Americano respaldó al deportista, Kaepernick no ha sido contratado por ningún equipo desde 2017 y ahora una nueva normativa obliga a los jugadores a estar de pie durante el himno.

La propia Rihanna citó este tenso contexto como el motivo por el que rechazó la oferta de los productores para convertirse en la gran estrella de esta edición.

Tras ella, las cantantes Cardi B y Pink abandonaron también las negociaciones y dejaron a los organizadores del espectáculo sin un candidato para su ceremonia hasta que Maroon 5, Big Boi y Travis Scott aceptaron participar.

En el momento en que se anunció su presencia, una petición en internet recogió más de 100 mil firmas para pedir que la banda tomara partido en el boicot hacia la competición deportiva, pero no ha prosperado a pesar de que sigue activa.