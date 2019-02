Inauguraron mejoras en barrio Las Flores II

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizaron obras de hidrolavado, revoque y pintura, impermeabilización de cubiertas y azoteas, reparación de tanques de reserva, colocación de barandas, refacción de gabinetes de luz y gas, y la ejecución de obras pluviales.

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este lunes la primera etapa de las obras del mejoramiento en barrio Las Flores II, en la ciudad de Santa Fe. El proyecto demandó, a la fecha, una inversión de 105 millones de pesos, y al finalizar los trabajos la provincia habrá invertido en este barrio 250 millones de pesos

Los trabajos se enmarcan dentro de un plan de mejora integral que lleva adelante el gobierno provincial para recuperar 10 torres y 20 monoblocks del complejo habitacional, poner en valor los espacios comunes, refaccionar el Club Las Flores II y construir un edificio Alero.

En esta ocasión se inauguraron obras de hidrolavado, revoque y pintura, impermeabilización de cubiertas y azoteas, reparación de tanques de reserva, colocación de barandas, refacción de gabinetes de luz y gas, y la ejecución de obras pluviales. Además, se llevaron a cabo obras eléctricas y se avanzó con la parquización y nueva iluminación de los espacios comunes.

Por otra parte, en el barrio se concretó la conformación de todos los consorcios.

Primera etapa



Durante el acto, Lifschitz manifestó que “no había forma de resolver los problemas de este barrio, si no era de la manera que lo hicimos, porque este tipo de viviendas, donde todos somos propietarios de nuestras casas y de un pedacito de las cosas comunes, nos necesitamos mutuamente para que el barrio pueda estar mejor”.

“Hacía falta que alguien tomara la iniciativa, porque ninguno de ustedes podía resolver solo el problema, y aquello que fue una gran alegría, cuando les dijeron que habían sido adjudicatarios de una vivienda, con el correr del tiempo se fue convirtiendo en un nuevo problema, que no tenían posibilidad de resolver: porque se filtraban los techos, por los problemas con las instalaciones, por las escaleras, por los espacios comunes que no eran de nadie, los temas que todos conocemos de los barrios Fonavi”.

“Estamos muy contentos porque cumplimos una primera etapa y esto, a los vecinos de los monoblock que no hemos terminado, les da la confianza de que, un poco antes o después, vamos a llegar hasta cumplir con todo el objetivo. También nos da la confianza a nosotros de que podemos hacerlo, que encontramos buena recepción y ganas de contribuir por parte de los vecinos, porque si no esto no se puede hacer”.

Manifestó: “Agradezco el compromiso, la paciencia, la educación y las buenas maneras con las que plantean las críticas”, y mostró su satisfacción “porque cada vez que venga a Las Flores me van a recibir con afecto y cariño, y es lo mejor que un hombre de gobierno puede recibir”.



Plan integral



Por su parte, el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, expresó que la mala calidad de las obras sumado a la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo “hicieron que tengamos deterioros en lugares que son preocupantes, como el núcleo de escaleras y los tanques, que hacen correr riesgos en la estructura”.

En ese sentido, agregó que “lo primero que hicimos fue el refuerzo de la estructura, en lo que estamos en un 80 % del total de edificios y, después, vamos trabajando por sectores, de este a oeste”. Además, Leone destacó que “terminamos los trabajos en una manzana completa, el alumbrado de la cancha de fútbol del barrio, y en todos los edificios tenemos algún tipo de trabajo”.

“En paralelo estamos llevando adelante el plan de consorcios, para que todas las familias que viven tomen este cuidado para que tengan un buen mantenimiento, y también estamos avanzando con las escrituras ya que muchas de las familias de aquí no las poseen”, finalizó Leone.