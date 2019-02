La vuelta de Yeimar y poco más que agregar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Madelón, que estuvo viendo Patronato-Atlético Tucumán, sabe que Independiente será una medida muy parecida a la que fueron Boca y River en el comienzo del año.

Pasó el partido con Newell’s y se viene Independiente. Madelón, interiormente, lo piensa como un partido distinto. “Es un rival lindo”, dijo el técnico. Probablemente, a priori implique un riesgo mayor que el del otro día, pero está claro que a Unión le ha costado menos cuando jugó frente a equipos que se abren un poco más. Es cierto que Newell’s no le planteó un partido defensivo ni mucho menos, pero los volantes no tuvieron espacios, no pudieron manejar el contragolpe y el equipo terminó cayendo en imprecisiones y en una impotencia que no sufrió contra Boca y River, por ejemplo.

Madelón cree que ante Independiente será distinto, más parecido a esos encuentros que el equipo ganó y jugando bien, que en comparación con lo que le pasó ante Belgrano y Newell’s, con dos 0 a 0 que no dejaron conforme al entrenador, sobre todo el que se jugó el domingo en Santa Fe.

Es muy difícil que Madelón modifique algo. En definitiva, este arranque del 2019 ha sido muy bueno, más allá de su disconformismo por una producción que fue en baja luego de picos altos ante los dos grandes. Por eso, uno puede ir gastando a cuenta del regreso de Gómez Andrade (cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a cinco amarillas) y no más retoques, por más que haya hablado de “bajos rendimientos individuales” que seguramente forman parte de ese bagaje de preocupaciones con el que terminó la jornada dominical en el 15 de Abril.

Nereo Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón y Fragapane; Cuadra y Troyanski son los nombres que, con muchas chances, tiene en mente Madelón para visitar el Libertadores de América.

Ante Newell’s fue interesante el ingreso de Lucas Ríos en el segundo tiempo, aportando una cuota de claridad con la pelota que al equipo le estaba faltando, sobre todo a partir de la baja actuación de los mediocampistas. Fragapane jugó un flojo partido, Acevedo no repitió aquellas muy buenas actuaciones del arranque del año y Zabala tampoco encontró muchos espacios, salvo en el comienzo del partido cuando complicaron con Martínez por el sector izquierdo de la defensa rojinegra.

De todos modos, el crédito para estos jugadores sigue naturalmente abierto. Y más allá de que el año pasado se apostó a un cambio de esquema (5-4-1) en un par de partidos de visitante que le dio resultado, difícilmente Madelón modifique esta estructura con la que ha conseguido sumar en todos los partidos que jugó.

A todo esto, el entrenador rojiblanco viajó este lunes a Paraná para ver el choque entre Patronato y Atlético Tucumán. Razones no le faltaban, pues el equipo de Zielinski será el próximo en recibir en el 15 de Abril, el viernes de la semana que viene (viernes 15) a las 19.

A propósito, no hay posibilidades de manejar un cambio de horario para ese partido. Por ende, Unión tendrá que tener listo el nuevo sistema lumínico y por tal razón se ha programado una práctica para la semana que viene (posiblemente el martes) con el objetivo de hacer una prueba general. En esa práctica, jugaría el equipo “residual” que se integra con los que habitualmente no juegan o van al banco, ante Libertad de Sunchales.



Holan y sus dudas



Ariel Holan encendió las alarmas sobre el físico de Silvio Romero y surgió la duda para el encuentro ante Unión, a la vez que estaría en condiciones el paraguayo Cecilio Domínguez de ser de la partida.

De manera inesperada, Ariel Holan explicó por qué sacó a Silvio Romero en el partido contra San Lorenzo y abrió una incógnita sobre la presencia del 9 en el próximo partido. “Antes del partido amistoso contra Gimnasia, Romero recibió una patada en un entrenamiento y tuvo un esguince. Se fue recuperando, quisimos que llegará al primer partido del campeonato y ahora está con una tendinitis en el tendón de aquiles“.

Ante esto, el DT explicó del próximo rival tatengue explicó: “Nosotros quisimos traer otro centrodelantero como opción y si no está el chico Mauro Molina que tiene muchísimo futuro, que jugó en Reserva ante San Lorenzo”.

Holan concluyó: “También tenemos a Martín Benítez que va a jugar de centrodelantero, como ya lo hizo con Mauricio Pellegrino en su momento. Tenemos alternativas, queremos que Silvio se recupere, pero no lo vamos a arriesgar”.