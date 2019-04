https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cardiopatías congénitas Patiño: "Queremos que se opere en el Alassia, y que se haga cargo quien sea"

Tras la reunión celebrada en horas del mediodía de este lunes, hubo una conferencia en la sede de la “Fundación por las Cardiopatías Congénitas” de Santa Fe.

A la misma, además de los padres que tienen hijos que sufren o sufrieron algunas de las patologías cardíacas y la gran mayoría de los medios de la ciudad, asistió una gran cantidad de candidatos y precandidatos a la intendencia y el concejo.

Mónica Patiño, presidenta de la fundación, fue quien tomó la palabra ante la prensa. “No tuvimos ninguna comunicación oficial tras la reunión del mediodía, incluso no pudimos tener a nuestra representante (Fabiana Roa) presente. Fue todo muy desprolijo: primero convocaron a un horario, después a otro, luego cambiaron el lugar. Al finalizar, salieron dos versiones: una que dice que Nación volvió para atrás con la decisión; y la otra que el hospital se va a hacer cargo de las cirugías”.

Lo cierto es que el Alassia ya dejó de ser efector del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. ¿Qué fue lo que pasó? “Hubo un error en el informe de la cantidad de cirugías que se hicieron en el Hospital de Niños el año pasado. El mismo, fue presentado por el Dr. Molina el 23 de noviembre, en oportunidad de la visita del jefe de cardiología y el jefe de cirugía cardiovascular del Garraham. Y se dieron datos erróneos y graves: se informaron sólo 16 intervenciones, cuando el Alassia no bajaba de las 50. Evidentemente nunca les importó atender cardiopatías congénitas, ni para leer los papeles, ni aunque sea para ver si los recursos que estaba mandando Nación eran los que correspondían respecto a la cantidad de cirugías que se estaban haciendo”, resumió Patiño, quien agregó que “si bien, y dejamos bien en claro que no estamos de acuerdo con la decisión que tomó Nación, no hizo nada más que lo que tenía que hacer: leyó los números que le informaron y al ver que no se operaba, le dieron de baja al servicio”.

Hace ya un buen tiempo que desde la “Fundación por las Cardiopatías Congénitas” venían advirtiendo de estas anomalías. “No podemos estar trasladando todo. No puede ser que el Alassia, que es un hospital provincial y de alta complejidad, derive al hospital Vilela de Rosario, que ni siquiera tiene neonatología. Queremos que se opere en el Alassia, y que se haga cargo quien sea. No podemos permitir el desarraigo que sufren las familias carenciadas”, aseguró Mónica Patiño en otro tramo de la rueda de prensa.

También comentaron que todo el 2018 pidieron audiencia para hablar con Uboldi, sin obtener resultados positivos. “Más allá de las negativas, vamos a seguir trabajando en otro sentido: no está bien categorizar los centros por cantidad de cirugías. Porque si se hicieron 16, y todas fueron exitosas, es algo positivo. No se puede asociar el éxito de una cirugía, con la cantidad que se realizan. Somos muchos los responsables, pero notamos una tibieza, en un tema muy delicado, que nada tiene que ver con la fundación”, concluyó Patiño.