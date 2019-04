https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven de 21 fue hallada culpable de homicidio calificado por alevosía. El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2017, en Romang. La víctima falleció camino al hospital por las puñaladas recibidas.

Reconquista Perpetua para la "Choni" Zacarías por el crimen de Aldana Leila Roulin La joven de 21 fue hallada culpable de homicidio calificado por alevosía. El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2017, en Romang. La víctima falleció camino al hospital por las puñaladas recibidas.

Como corolario del juicio oral y público realizado la semana pasada, el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Gonzalo Basualdo, Claudia Bressán y Gustavo Gon resolvió condenar a Damaris Priscila Zacarías, alias “Choni” (21), a la pena de prisión perpetua como autora material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Aldana Leila Roulín, una adolescente de 16 de años de Romang.



En tanto, la absolvió del delito de homicidio calificado por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. Mientras que difirió el cálculo del vencimiento de la pena hasta que adquiera firmeza el fallo, cuyos fundamentos se conocerán en detalle en los próximos días. La sentencia fue leída por el presidente del Tribunal, el juez Basualdo, en la Sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista en el mediodía del lunes.



Brutal



El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2017 en la localidad costera donde, de acuerdo con la acusación del fiscal del caso, el Dr. Rubén Martínez, la “joven fue salvajemente asesinada, apuñalada. La agresión fue realizada con un cuchillo por Zacarías, quien con su ataque artero, brutal, alevoso, con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas, produjo la muerte de esta niña”.



Martínez había indicado durante el juicio que la asesina se valió de personas menores y mayores para matar sobre seguro a Leila Roulin.



Una vez que la hubo atacado a puñaladas, la dejó tirada en el suelo, agonizando en medio de un charco de sangre.



Murió camino del Hospital de Reconquista, donde era trasladada en estado desesperante.



Los puntazos fatales le dañaron el hígado y un pulmón, le fracturaron costillas. Presentaba cortes en la cara.



Conforme



Tras el fallo, Martínez se mostró conforme con la sentencia. “Es lo que pretendía la fiscalía. Se demostró a las claras el elemento subjetivo del dolo, pues es evidente que tenía el dominio del hecho. No se conformó con un simple daño en el cuerpo y la salud de su víctima, sino que ejecutó su plan conforme lo premeditado. Acechó a su víctima, la sorprendió, se aprovechó de su indefensión, la privó de toda posibilidad de ayuda externa o auxilio, se aseguró así el resultado planeado y su actuar sobre seguro, sin riesgo para la ahora condenada”.



“Por eso solicité la prisión perpetua, y así el tribunal se expidió, aun cuando no fuera Zacarías condenada por los agravantes de ensañamiento y por el concurso de dos o más personas”, indicó.



Menores



El sábado 6 de mayo, en la localidad de Romang, cerca de las 16, Leila Roulin salió de una peluquería y afuera la esperaban Damaris Zacarías con un grupo de chicos de entre 10 y 15 años que serían hermanos y amigos de la acusada.



Entre todos la agarraron de los brazos y del cabello, mientras la joven de 19 años la atacó con un cuchillo, le realizó varios cortes y aplicó dos puñaladas certeras que posteriormente le causarían la muerte en el Hospital de Reconquista.



“Los demás involucrados están imputados en un juicio que se lleva a cabo en el Juzgado de Menores. La familia fue admitida como querellante” relató el fiscal Martínez.



Dolor



Una vez conocida la sentencia, Marina Sánchez, madre de Aldana Leila Roulin, dijo que su hija “desde el cielo nos da fuerzas para pedir justicia. Ahora estamos más tranquilos, a pesar de que el dolor y la tristeza todavía siguen. La vida sin un hijo no es vida, no tiene sentido, y de la forma en que pasaron las cosas, menos. Como madre nunca me imaginé que me iban a venir con esa noticia, que iba a encontrar a mi hija de esa manera. Gracias al fiscal y al juez se hizo justicia”.