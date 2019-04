https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tatengue se impuso por 2 a 0 con goles de Nicolás Mazzola y Augusto Lotti. La ventaja pudo ser superior, pero Franco Fragapane y Diego Zabala fallaron un penal cada uno. La serie se definirá el 17 de abril en Ecuador.

Copa Sudamericana Unión le ganó a Independiente del Valle en su debut internacional El Tatengue se impuso por 2 a 0 con goles de Nicolás Mazzola y Augusto Lotti. La ventaja pudo ser superior, pero Franco Fragapane y Diego Zabala fallaron un penal cada uno. La serie se definirá el 17 de abril en Ecuador.

En su debut en una competencia internacional, Unión superó por 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador en el partido de ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana.

El Tatengue ganó con un goles de Nicolás Mazzola a los 21 minutos de iniciado el partido y uno de Augusto Lotti en el final del encuentro. La ventaja pudo ser superior, pero Franco Fragapane y Diego Zabala fallaron un penal cada uno.

Ahora, los dirigidos por Leonardo Madelón deberán definir la serie el próximo 17 de abril en Ecuador.

El Tatengue salió con todo en los primeros minutos y fue el que generó las mejores situaciones. Tal es así que en un par de jugadas estuvo a punto de abrir el marcador.

No obstante, tuvo que esperar hasta los 21' cuando Nicolás Mazzola se sacó la marca, encaró hasta el área y definió para convertir el primer gol del rojiblanco en una competencia internacional.

Tras el gol, los ecuatorianos parecían no reaccionar y los de Madelón contaron con situaciones para ampliar la ventaja.

La más clara llegó a los 45' con un disparo desde los 12 pasos. Sin embargo, el remate de Franco Fragapane se fue desviado.

En la segunda mitad, la visita no atacó y Unión no podía llegar con la claridad que lo hizo en la primera etapa. No obstante, estuvo muy cerca de convertir desde la pelota parada.

A los 62' Yeimar Gómez Andrada conectó de cabeza en el área pero una buena reacción de Hamilton Piedra evitó lo que era el segundo del Tatengue.

El final del partido fue de locos. Unión tuvo un nuevo penal a los 45', pero esta vez fue el uruguayo Diego Zabala el que pateó afuera.

Sin embargo, el segundo gol tatengue finalmente llegó. En el descuento, tras una serie de rebotes, Augusto Lotti se encontró con la pelota en el área y puso el definitivo 2 a 0.