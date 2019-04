https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Torneo de Verano

Juventus pidió no jugar en EEUU por temor a que detengan a Cristiano Ronaldo

Según informan medios estadounidenses, la Juventus pidió no jugar la International Champions Cup en Estados Unidos, y solamente participar en las sedes de Asia, por temor a una detención de Cristiano Ronaldo.

Foto: Archivo



