"No hay lugar para victimizaciones con el caso D'Alessio", dijo Bielsa

Jueves 21.03.2019 - Última actualización - 13:51

13:30

La aspirante a la gobernación por una de las listas del PJ fue severamente crítica de las políticas de seguridad de la provincia, que habrían derivado en el avance del narcotráfico. “Hay doce años que explicar”, planteó. Reclamó que el gobernador “se haga cargo de lo que le toca, que es controlar la policía”.

María Eugenia Bielsa desplegó este jueves sus principales ejes temáticos de campaña. Lo hizo en esta ciudad, junto a su compañero de fórmula, Danilo Capitani; los aspirantes a la diputación, Silvina Frana y Claudio Leoni; la candidata a senadora por La Capital, Patricia Chialvo; el candidato a intendente, Juan Carlos Cesoni; y a concejal, Andrés Rodríguez.

“Hemos respetado la paridad sin necesitar una ley”, se jactó la pre candidata a gobernadora destacando la fuerte presencia femenina en el armado. Más tarde, consideró que ello tiene que devenir de “una cuestión cultural, y no porque sea obligatorio por ley. Podríamos tener, incluso, listas integradas en un 75% de mujeres”, ejemplificó.

La ex vicegobernadora de Jorge Obeid deberá competir, primero, en las internas del Justicialismo con el rafaelino Omar Perotti, para ubicarse luego -si vence- en la grilla de los demás aspirantes. Sus principales conceptos, de todos modos, fueron para cuestionar aspectos de la actual gestión provincial.



Algunos ejes



Durante sus respectivas alocuciones, todos hicieron hincapié en “la honestidad y austeridad” como valores de esta propuesta y espacio político. Bielsa comenzó recordando que si bien en 2018 la principal preocupación de la sociedad pasaba por la inseguridad y el narcotráfico, en los comienzos de este 2019, también lo son la actual coyuntura económica y el empleo. En tal sentido, desestimó la posición de quienes consideran que en contextos de crisis no se pueden tomar decisiones que protejan el trabajo. “Lo hizo Jorge Obeid, cuando era gobernador”, recordó. Y enumeró tres medidas que se adoptaron en esa administración: no aumentar impuestos y tarifas, otorgar créditos a tasas subsidiadas, e impulsar la creación de parques industriales. “Se puede pensar en políticas proactivas a pesar de la crisis”, aseguró.

Habló, también, de la eficiencia y austeridad en el estado. “No puedo decir cuánto se podría ahorrar porque no tenemos toda la información necesaria. Pero, por ejemplo, en el Ministerio de la Producción hay 300 empleados de planta y otros 160 que son personal político, jóvenes, que no conocen el tema. Y esto ha sido una lógica del Partido Socialista -advirtió-; una superposición de estructuras en todas las áreas del estado”. Para diferenciarse, recordó cuando llegó al Senado como vicegobernadora y sólo llevó a dos asesores que se fueron de la gestión con ella. “El resto fue todo personal de planta con el que nos manejamos. Y eso tiene que ser de rutina”, insistió.

Seguridad



La inseguridad y el narcotráfico fueron otras de las líneas directrices de la exposición y consultas a Bielsa. La pre candidata fue crítica de la actual gestión provincial en esa materia.

“Debe haber una línea roja entre policía corrupta y el poder político; cuando esa línea roja existe, el poder político no habilita el autogobierno de las fuerzas. Las cosas mejoran enseguida y la institución policial entiende claramente eso”, planteó. En otro orden, cuestionó que no exista hoy “un área de prevención e investigación. Llegamos cuando el delito se consumó, y después cuestionamos a la justicia porque nunca supimos qué pasó. Hay que acercar la policía a los municipios y comunas. Tiene que haber un control externo que no pertenezca a la corporación policial; tiene que ser un civil. Y que el gobernador se haga cargo de lo que le toca -disparó-, que es controlar a la policía”. En tal sentido, recordó el último fin de semana largo cuando se produjeron cinco muertes en la ciudad de Rosario. “Lo único que dijo (Miguel Lifschitz) es que lamentaba que se siguiesen cometiendo delitos desde dentro del Servicio Penitenciario, como si eso no fuera parte de su administración”, se alarmó.

“Hay doce años que explicar; fueron muchos años en los que el narcotráfico fue penetrando en la provincia”, dijo, como corolario. Y sin que se lo preguntaran, introdujo uno de los mayores temas de polémica de los últimos días: el caso D’Alessio. “No hay lugar a victimizaciones con el caso D’Alessio. El caso D’Alessio tiene fecha: 2018. Cuando en 2010 decíamos que esto estaba pasando, se nos acusaba de que estábamos estigmatizando a la provincia de Santa Fe. A la provincia la estigmatizó quien la gobernaba (...). Por suerte, la verdad prevalece. Pasaron los años y aquello que nosotros decíamos hoy, lamentablemente, lo vemos y lo sufrimos todos los días”, concluyó.

Lista bajada

María Eugenia Bielsa anunció que fue dada de baja la lista de pre candidatos a la comisión comunal de la localidad de El Sombrerito, departamento General Obligado, que representaba a su sector. En ella aparecía como suplente el nombre de una persona -Marta María Morzán- que había fallecido en octubre pasado. La pre candidata lamentó la situación; dijo que se constituirían en el Tribunal para analizar lo sucedido, y admitió que es un hecho “repudiable”.