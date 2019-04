Habló el supuesto décimo hijo de Diego Maradona: "Estoy muy movilizado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven de 17 años tiene previsto iniciar los trámites de filiación, luego de que el abogado Matías Morla saliera a hablar sobre su historia.

Diego Maradona ha tenido una vida sentimental muy intensa. En las últimas semanas, trascendió que el director técnico de Dorados de Sinaloa tendría cuatro hijos cubanos. Y ahora su abogado Matías Morla se refirió a la existencia de otro posible heredero: Santiago Lara.

El letrado se enteró de la historia de este joven de 17 años a raíz de información brindada por Luis Ventura. "Él tiene información y yo le creo, aunque todavía no hay avances del tema. Él dice que Claudia Villafañe le confesó esto, y además, le dijo que sabía de los chicos de Cuba", aseguró a la revista Pronto.

Tras estas declaraciones, Santiago tiene previsto retomar los trámites de filiación que había abandonado hace un tiempo, según confirmó su abogado Fabián Musto a Tomás Dente, panelista del programa Nosotros a la mañana, que conduce Fabián Doman por El Trece.

El joven tiene muchas esperanzas de llevar el apellido Maradona. En un audio que le envío a Dente, manifestó: "La verdad es que estamos muy conmovidos, como pudiste ver salió en las noticias… en las noticias no, en Internet más que nada, yo estoy justo en la computadora y lo vi. Me puso feliz que por lo menos el abogado Morla haya aceptado que estoy, por así decirlo. Pero bueno, como siempre voy a esperar el marco legal. Un beso, un saludo, estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados".

"Estoy muy movilizado. Se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", explicó Santiago, el hijo de Natalia Garat, quien murió a causa de un cáncer de pulmón. Según indicaron en ese entonces, tiempo antes la mujer le contó a su pareja, Marcelo Lara, que Santiago era hijo del Diez y le pidió que lo criara. Años después -Garat murió en 2005-, Lara le terminó contando a Santiago toda la verdad.

En 2016, el joven había aparecido por primera vez en los medios para contar su historia. En ese momento, se lo señalaba como el sexto hijo del astro del fútbol, porque todavía se desconocía la existencia de los hijos cubanos. Durante un periodo, sus familiares decidieron que no tuviera exposición mediática. Ahora, estarían dadas las condiciones para que finalmente se someta a un examen de ADN.

Con este supuesto nuevo heredero, Maradona tendría un total de diez descendientes: Diego Junior (de su relación extramatrimonial con Cristiana Sinagra); Dalma y Gianinna (hijas de su único matrimonio Claudia Villafañe); Jana (de su relación con Valeria Sabalain); y Diego Fernando (fruto de su vínculo con Verónica Ojeda). Mientras que todavía no hay mucha información de los últimos cuatro hijos cubanos: Javielito, Lu, Joana y Harold.

Con información de TeleShow